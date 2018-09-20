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01:25 (мск), источник: ТАСС

ФК «Краснодар» проверит на прочность новичка еврокубков турецкий «Акхисар» в Лиге Европы

АКХИСАР /Турция/, 20 сентября. /ТАСС/. «Краснодар» в четверг сыграет в гостях матч первого тура группового этапа Лиги Европы против турецкого «Акхисара». Для подопечных главного тренера команды хозяев Джема Кавчака встреча станет дебютной в еврокубках.

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Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2017/18 «Акхисар», представляющий одноименный город на западе Турции, занял лишь 11-е место в чемпионате страны, однако завоевал Кубок Турции и получил право дебютировать в еврокубках.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа J, 20.09.2018, 19:55
Акхисар БС
-Краснодар-

До этого успеха клуб не выигрывал ни одного трофея на внутренней арене.

Первый в истории титул «Акхисар» завоевал под руководством Окана Бурака, однако в летнее трансферное окно в тренерском штабе произошли изменения, и пост главного тренера команды занял 63-летний босниец Сафет Сушич. Успехом нового тренера стал второй трофей «Акхисара» — Суперкубок Турции. В упорной борьбе против действующего чемпиона страны «Галатасарая» подопечные Сушича победили в серии пенальти со счетом 5:4 (1:1 — в основное время).

После сенсационной победы команда начала сезон неудачно. В пяти стартовых матчах чемпионата они дважды сыграли вничью против «Ризеспора» (1:1) и «Сивасспора» (1:1) и потерпели три поражения в матчах с «Бешикташем» (1:2), «Башакшехиром» (1:3) и «Анкарагюджю» (0:1). Руководство «Акхисара», серьезно обеспокоенное текущим положением дел в клубе, в понедельник приняло решение расторгнуть контракт с боснийским специалистом, назначив новым главным тренером Джема Кавчака.

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Пятый еврокубковый поход «Краснодара»

В отличие от турецкой команды, подопечных Мурада Мусаева можно уже смело отнести к старожилам Лиги Европы.

После дебюта в еврокубковом сезоне-2014/15 быки не пробились в основной этап второго по значимости клубного европейского турнира лишь в сезоне-2017/18, когда по сумме двух матчей уступили сербской «Црвене Звезде» (3:2, 1:2).

В дебютном для себя сезоне Лиги Европы «Краснодар» не смог преодолеть групповой этап, однако пробился в плей-офф в двух последующих розыгрышах. В еврокубковой кампании сезона-2015/16 южане дошли до 1/16 финала, а через год, обыграв турецкий «Фенербахче», улучшили свой еврокубковый показатель до отметки 1/8 финала турнира.

«Краснодар» во внутреннем первенстве начал сезон гораздо успешнее соперника. Быки одержали четыре победы, дважды потерпели поражение и один раз сыграли вничью, набрав 13 очков после семи туров и расположившись на четвертом месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

На предматчевой пресс-конференции главный тренер турецкой команды отметил, что, несмотря на отсутствие статуса фаворита в матче, его команда не теряет надежды на победу.

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«Мы прекрасно понимаем, что в завтрашнем матче фаворитом будет являться наш соперник, однако мы не теряем надежды раньше времени. Есть масса примеров, когда маленькие клубы преподносили большой сюрпризы и даже выигрывали трофеи. Главное — бороться на каждом участке поля, не смотреть на то, что написано на футболках твоего соперника, тогда все получится», — сказал Кавчак.

Тренер «Краснодара» Олег Фоменко отметил, что давать прогнозы на предстоящий матч преждевременно, так как в гостевых встречах шансы уравниваются. «Прогнозы перед игрой давать не совсем правильно, любая команда, которая играет на выезде, имеет шансы 50 на 50, поэтому завтрашний матч покажет, на что способны мы и соперник. Достаточно хорошо изучили “Акхисар”, у него есть определенные сильные стороны. Последнее место в чемпионата Турции — временное явление», — отметил Фоменко.

Матч «Акхисар» — «Краснодар» обслужит финская бригада арбитров во главе с 33-летним Вилле Невалайненом, для которого данная игра также станет дебютной в основном раунде еврокубков. Встреча начнется в 19:55 мск.

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