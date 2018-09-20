Тренер «Виктории» Пльзень прокомментировал матч с ЦСКА

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«Виктория» в среду в матче группы G на своем поле сыграла вничью с армейцами (2:2), ведя к перерыву со счетом 2:0. Футболисты ЦСКА ушли от поражения благодаря голам Федора Чалова (49-я минута) и Николы Влашича, реализовавшего пенальти в добавленное ко второму тайму время. В сезоне-2011/12 «Виктория» встречалась на групповом этапе турнира с белорусским БАТЭ, которым тогда руководил нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко. В матче в Чехии была зафиксирована ничья 1:1, в гостях «Виктория» одержала победу — 1:0.

«В этот раз первый матч (с командой Ганчаренко) закончился вничью. Я буду рад, если ситуация повторится и мы выиграем в Москве. Конечно, я не осмелюсь сравнивать БАТЭ и сегодняшний ЦСКА», — сказал Врба, которого цитирует официальный сайт «Виктории».

«Конечно, мы разочарованы, что пропустили гол с пенальти в концовке игры. В этом матче встретились две команды, которые хотели играть в атакующий футбол. Первый тайм был одним из лучших за время моей работы в клубе, — добавил он. — В определенный момент мы начали играть на сохранение счета, и это была ошибка».