С ЦСКА скучно не будет! Похоже, у Гончаренко самая заводная команда Лиги чемпионов

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Итак, насколько же ЦСКА оказался готов к евросезону? Ответов оказалось два, в зависимости от того, какой из таймов вы посмотрели. До перерыва, надо сказать прямо, армейцы представляли собой жалкое зрелище. Примерно так же ЦСКА выглядел в стартовых турах российского первенства. Команда молодых парней, у которых полно энергии, но которые не знали, что делать, а если знали что, то не знали как этого добиться. И в противовес — дружина добротных чешских работяг, которые не пытались достать звезду с неба, но очень четко понимали, зачем вышли на поле.

Игроки «Виктории» переигрывали гостей и тактически, и технически. Тогда как армейцы безуспешно пытались создавать моменты через контроль мяча, чехи, наоборот, делали все, чтобы довести мяч до чужой штрафной минимумом касаний. Быстрые контратаки, чаще всего через фланг, и далее верховой заброс на Крменчика или на врывающихся партнеров. Похоже, Виктория всегда так играет, поэтому сия манера не должна была стать для ЦСКА сюрпризом. Но почему-то стала. Что говорить, молодо-зелено…



В прессинг армейцы шли совершенно неумело, выстраиваясь в два горизонтальных редута, но делая это так долго, что соперники уже боролись за мяч в гостевой штрафной. Навесы были опасны особенно в исполнении опытнейшего Лимберского — и в итоге привели к двум голам. Помимо командных взаимодействий, армейцам не удавалась и персональная опека, прежде всего центрфорварда Крменчика.



Еще по первому тайму было видно, что армейцы совершенно точно не уступают по потенциалу. Но как его реализовать? Большая часть игроков впервые столкнулась с Лигой чемпионов, и, видимо, по этому поводу из их голов выветрились тренерские указания. Уж неизвестно, с какой скоростью летали туфли и бутылки в раздевалке армейцев, но на вторую половину они вышли другой командой. Целеустремленной, активной, агрессивной.

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ЦСКА стал действовать быстрее и разнообразнее, тем самым уменьшая возможность потерь, а соответственно и шансы соперника на быстрый ответ. И вуаля! Точный удар Чалова на 49-й минуте показал, что ничего в этой игре не решено. И действительно, натиск армейцев с каждой минутой становился сильнее. Не слишком изобретательный, но настырный, и как сказал бы Эдуард Васильевич, очень искренний. Даже два отмененных гола (причем в первом случае все было чисто) не убавил страсти этих ребят. Волны атак с такой силой накатывались на ворота «Виктории», что под впечатлением остались и соперники, и арбитры. Уже на четвертой добавленной минуте рефери казал на «точку». Для системы VAR это был бы очевиднейший пенальти, хотя иные судьи часто сквозь пальцы смотрят на толчки в штрафной при навесах, особенно на последних минутах. Но не в этот раз. ЦСКА спасся!



Ничья создает хороший фон для прогресса молодой команды. Но вопросы остаются… Какой из этих ЦСКА настоящий? А если правильнее сформулировать, есть хоть малейшая гарантия, что армейцы больше не будут «играть» так, как до перерыва?



Даже после выздоровления Дзагоева ЦСКА далек от оптимального состояния. Травмы получили защитник Магнуссон, опорный хавбек Бистрович и ведущий форвард Абель Эрнандес. При этом очень давно в лазарете Кучаев, Васин, Хосонов. Что тут говорить, реальный уровень команды не представляет даже Виктор Гончаренко. Потому как множество приобретений было сделано перед самым закрытием трансферного окна. И ведь речь о молодых, нестабильных исполнителях. Но совершенно точно: у этих ребят есть огонь в глазах и вера в себя. За армейцами интересно наблюдать и хочется пожелать удачи.