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10ЦСКА спасся в стартовом матче Лиги чемпионов
12:25 (мск), источник: Прессбол

С ЦСКА скучно не будет! Похоже, у Гончаренко самая заводная команда Лиги чемпионов

Еще месяц с небольшим назад ЦСКА представлял собой фактически развалины: уход большей части лидеров никак не компенсировался единичными приобретениями. Однако ближе к концу трансферного окна армейцы залатали бреши перспективным молодняком и вдруг стали солидно смотреться в чемпионате России. А встреча с «Викторией Пльзень» должна была показать, насколько команда готова к евросезону. Было получено сразу два ответа.

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Итак, насколько же ЦСКА оказался готов к евросезону? Ответов оказалось два, в зависимости от того, какой из таймов вы посмотрели. До перерыва, надо сказать прямо, армейцы представляли собой жалкое зрелище. Примерно так же ЦСКА выглядел в стартовых турах российского первенства. Команда молодых парней, у которых полно энергии, но которые не знали, что делать, а если знали что, то не знали как этого добиться. И в противовес — дружина добротных чешских работяг, которые не пытались достать звезду с неба, но очень четко понимали, зачем вышли на поле.

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Игроки «Виктории» переигрывали гостей и тактически, и технически. Тогда как армейцы безуспешно пытались создавать моменты через контроль мяча, чехи, наоборот, делали все, чтобы довести мяч до чужой штрафной минимумом касаний. Быстрые контратаки, чаще всего через фланг, и далее верховой заброс на Крменчика или на врывающихся партнеров. Похоже, Виктория всегда так играет, поэтому сия манера не должна была стать для ЦСКА сюрпризом. Но почему-то стала. Что говорить, молодо-зелено…

В прессинг армейцы шли совершенно неумело, выстраиваясь в два горизонтальных редута, но делая это так долго, что соперники уже боролись за мяч в гостевой штрафной. Навесы были опасны особенно в исполнении опытнейшего Лимберского — и в итоге привели к двум голам. Помимо командных взаимодействий, армейцам не удавалась и персональная опека, прежде всего центрфорварда Крменчика.

Еще по первому тайму было видно, что армейцы совершенно точно не уступают по потенциалу. Но как его реализовать? Большая часть игроков впервые столкнулась с Лигой чемпионов, и, видимо, по этому поводу из их голов выветрились тренерские указания. Уж неизвестно, с какой скоростью летали туфли и бутылки в раздевалке армейцев, но на вторую половину они вышли другой командой. Целеустремленной, активной, агрессивной.

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ЦСКА стал действовать быстрее и разнообразнее, тем самым уменьшая возможность потерь, а соответственно и шансы соперника на быстрый ответ. И вуаля! Точный удар Чалова на 49-й минуте показал, что ничего в этой игре не решено. И действительно, натиск армейцев с каждой минутой становился сильнее. Не слишком изобретательный, но настырный, и как сказал бы Эдуард Васильевич, очень искренний. Даже два отмененных гола (причем в первом случае все было чисто) не убавил страсти этих ребят. Волны атак с такой силой накатывались на ворота «Виктории», что под впечатлением остались и соперники, и арбитры. Уже на четвертой добавленной минуте рефери казал на «точку». Для системы VAR это был бы очевиднейший пенальти, хотя иные судьи часто сквозь пальцы смотрят на толчки в штрафной при навесах, особенно на последних минутах. Но не в этот раз. ЦСКА спасся!

Ничья создает хороший фон для прогресса молодой команды. Но вопросы остаются… Какой из этих ЦСКА настоящий? А если правильнее сформулировать, есть хоть малейшая гарантия, что армейцы больше не будут «играть» так, как до перерыва?

Даже после выздоровления Дзагоева ЦСКА далек от оптимального состояния. Травмы получили защитник Магнуссон, опорный хавбек Бистрович и ведущий форвард Абель Эрнандес. При этом очень давно в лазарете Кучаев, Васин, Хосонов. Что тут говорить, реальный уровень команды не представляет даже Виктор Гончаренко. Потому как множество приобретений было сделано перед самым закрытием трансферного окна. И ведь речь о молодых, нестабильных исполнителях. Но совершенно точно: у этих ребят есть огонь в глазах и вера в себя. За армейцами интересно наблюдать и хочется пожелать удачи.

Константин Лобандиевский

ЦСКА ушел от поражения в игре Лиги чемпионов
Во время загрузки произошла ошибка.
10:43 (мск)© Ньюстюб
Виктория Пл 2:2
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
19.09.2018, 22:00 Зрители: 11312 Групповой турнир: Группа G Doosan Arena
Главные тренеры
Павел Врба Виктор Гончаренко
Голы
29′ Михаэль Крменчик (Р. Ржезник, Д. Лимберски) 15
41′ Михаэль Крменчик (Д. Лимберски) 15
9 Федор Чалов (Н. Влашич) 49′
8 Никола Влашич 90+5′
Составы
Матуш Козачик 1
88′ Радим Ржезник 14
90+4′ Давид Лимберски 8
80′ Роман Хубник (к) 4
Людек Перница 44
Ян Копиц 10
90+3′ Ян Коваржик 19
Патрик Хрошовски 17
64′ Даниэль Коларж 26
Алеш Чермак 25
74′ Михаэль Крменчик 15
Якуб Ржезничек 37
89′ Томаш Хоржава 7
Лукаш Хейда 2
35 Игорь Акинфеев (к)
3 Никита Чернов
14 Кирилл Набабкин
50 Родриго Бекао 86′
2 Мариу Фернандес
8 Никола Влашич
98 Иван Обляков
29 Яка Бийол 73′
15 Дмитрий Ефремов 46′ 4′
77 Ильзат Ахметов 68′
9 Федор Чалов 81′
17 Арнор Сигурдссон 82′
10 Алан Дзагоев 74′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
9 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 7
5 Угловые 6
17 Фолы 16
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Боковой судья Хишам Закрани (Франция)
Боковой судья Фредерик Акетт (Франция)
За воротами Жером Мигельгорри (Франция)
За воротами Бенуа Мийо (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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 С ЦСКА скучно не будет! Похоже, у Гончаренко самая заводная команда Лиги чемпионов
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