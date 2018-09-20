Сестра Роналду: Удаление Криштиану — позор для всего футбола
Сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру прокомментировала эпизод с его удалением в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0).
Сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Катя Авейру прокомментировала эпизод с его удалением в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0).
Главный арбитр встречи Феликс Брих показал португальцу прямую красную карточку на 29-й минуте после подсказки помощника. Роналду был наказан после неоднозначного столкновения с защитником хозяев Джейсоном Мурильо.
«Это позор для всего футбола. Справедливость ещё восторжествует. Они хотят уничтожить моего брата, но Бог никогда не спит», — написала Авейру в своём «инстаграме».
Это 11-я красная карточка в карьере Роналду и первая — в Лиге чемпионов.
|Марселино Гарсия Тораль
|Массимилиано Аллегри
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|29
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|10
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)