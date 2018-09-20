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12:16 (мск), источник: Vesti.kz

Против опыта и класса. Превью к стартовому матчу в группе ЛЕ «Динамо» — «Астана»

При этом киевляне неудачно выступают в национальном чемпионате.

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Источник: AFP 2018

Сегодня, 20 сентября, «Астана» на выезде проведет стартовый матч с киевском «Динамо» на групповой стадии Лиги Европы. Соперник превосходит казахстанский клуб как по опыту выступлений на международном уровне, так и по подбору футболистов. Однако киевляне неудачно смотрятся в национальном чемпионате, что свидетельствует об их не лучшей игровой форме. Этим фактором и могут воспользоваться подопечные Григория Бабаяна. Хотя на еврокубковые матчи динамовцы способны настроиться по-особенному. Оба клуба в ЛЕ попали после вылета из ЛЧ. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

«Динамо» нынешний еврокубковый путь начинало с квалификации Лиги чемпионов — в третьем отборочном раунде победило пражскую «Славию» (1:1 в гостях, 2:0 дома), но в раунде плей-офф уступило «Аяксу» (1:3 в гостях, 0:0 дома), после чего получило право выступать в групповом раунде Лиги Европы. Прежде киевляне пять раз играли в основной сетке Лиги Европы, и в четырех случаях выходили в плей-офф турнира. Из группы не вышли только в сезоне-2011/2012 (третье место в квартете Е).

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Лучший результат динамовцы достигли в сезоне-2008/2009, когда добрались до полуфинала. Но на этой стадии уступили донецкому «Шахтеру» (1:1 дома, 1:2 в гостях). Тогда турнир был известен как Кубок УЕФА.

«Динамо» не проиграло ни одного из восьми последних домашних матчей группового этапа Лиги Европы, одержав семь побед. В десяти последних еврокубковых поединках на своем поле киевский клуб добился шесть побед при трех ничьих и одном поражении.

«Астана» также начинала текущий еврокубковый сезон в ЛЧ: в первом и втором отборочных раундах одолела черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0) и датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0), а на третьем этапе проиграла загребскому «Динамо» (0:2, 0:1). В раунде плей-офф ЛЕ казахстанский клуб оказался сильнее кипрского АПОЭЛа (0:1, 1:0, в серии пенальти 2:1). Это была первая еврокубковая серия послематчевых пенальти в истории астанчан.

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На групповом этапе Лиги Европы «Астана» сыграет в третий раз подряд. В предыдущих еврокубковых розыгрышах на групповой стадии, в том числе в Лиге чемпионов, казахстанцы уступали в стартовом туре на выезде. В трех последних гостевых поединках «Астана» не забила ни разу, потерпев два поражения при одной ничьей.

Команды впервые сыграют между собой в еврокубках. Ранее астанчане не встречались с украинскими клубами, а вот киевское «Динамо» соперничало с «Актобе» в раунде плей-офф Лиги Европы-2013/2014, тогда украинцы взяли верх над актюбинцами — 8:3 (3:2 5:1).

Что касается национальных турниров, то «Динамо» после восьми туров идет на третьем месте. Причем киевляне не смогли выиграть в последних трех играх, сыграв дважды вничью в гостях и потерпев одно поражение на своем поле. У астанчан в КПЛ дела обстоят значительно лучше: после 26-го тура занимают первое место в таблице с четырехочковым отрывом от ближайшего конкурента.

Предстоящую игру на стадионе «Олимпийский» обслужит турецкая бригада судей во главе с Халисом Эзкахья.

Напомним, стартовый матч группы К «Динамо» — «Астана» пройдет 20 сентября в Киеве, начало игры — в 23:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.

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