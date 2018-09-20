Против опыта и класса. Превью к стартовому матчу в группе ЛЕ «Динамо» — «Астана»
При этом киевляне неудачно выступают в национальном чемпионате.
При этом киевляне неудачно выступают в национальном чемпионате.
Сегодня, 20 сентября, «Астана» на выезде проведет стартовый матч с киевском «Динамо» на групповой стадии Лиги Европы. Соперник превосходит казахстанский клуб как по опыту выступлений на международном уровне, так и по подбору футболистов. Однако киевляне неудачно смотрятся в национальном чемпионате, что свидетельствует об их не лучшей игровой форме. Этим фактором и могут воспользоваться подопечные Григория Бабаяна. Хотя на еврокубковые матчи динамовцы способны настроиться
«Динамо» нынешний еврокубковый путь начинало с квалификации Лиги чемпионов — в третьем отборочном раунде победило пражскую «Славию» (1:1 в гостях, 2:0 дома), но в раунде
Лучший результат динамовцы достигли в сезоне-2008/2009, когда добрались до полуфинала. Но на этой стадии уступили донецкому «Шахтеру» (1:1 дома, 1:2 в гостях). Тогда турнир был известен как Кубок УЕФА.
«Динамо» не проиграло ни одного из восьми последних домашних матчей группового этапа Лиги Европы, одержав семь побед. В десяти последних еврокубковых поединках на своем поле киевский клуб добился шесть побед при трех ничьих и одном поражении.
«Астана» также начинала текущий еврокубковый сезон в ЛЧ: в первом и втором отборочных раундах одолела черногорскую «Сутьеску» (1:0, 2:0) и датский «Мидтьюлланд» (2:1, 0:0), а на третьем этапе проиграла загребскому «Динамо» (0:2, 0:1). В раунде
На групповом этапе Лиги Европы «Астана» сыграет в третий раз подряд. В предыдущих еврокубковых розыгрышах на групповой стадии, в том числе в Лиге чемпионов, казахстанцы уступали в стартовом туре на выезде. В трех последних гостевых поединках «Астана» не забила ни разу, потерпев два поражения при одной ничьей.
Команды впервые сыграют между собой в еврокубках. Ранее астанчане не встречались с украинскими клубами, а вот киевское «Динамо» соперничало с «Актобе» в раунде
Что касается национальных турниров, то «Динамо» после восьми туров идет на третьем месте. Причем киевляне не смогли выиграть в последних трех играх, сыграв дважды вничью в гостях и потерпев одно поражение на своем поле. У астанчан в КПЛ дела обстоят значительно лучше: после 26-го тура занимают первое место в таблице с четырехочковым отрывом от ближайшего конкурента.
Предстоящую игру на стадионе «Олимпийский» обслужит турецкая бригада судей во главе с Халисом Эзкахья.
Напомним, стартовый матч группы К «Динамо» — «Астана» пройдет 20 сентября в Киеве, начало игры — в 23:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.