БАТЭ проведет матч группового этапа ЛЕ в гостях у венгерского «Види»
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проведут сегодня первый матч в Лиге Европы с венгерским «Види», сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проведут сегодня первый матч в Лиге Европы с венгерским «Види», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Стартовый свисток главного арбитра встречи из Дании
Наставник борисовчан Алексей Бага в общении с журналистами отметил опыт выступления на международной арене своих подопечных, что служит преимуществом перед соперниками из «Види».
Венгерская команда последние два тура неудачно выступает в национальном чемпионате, потерпев поражение от «Академии Пушкаша» — 1:2 и сыграв вничью с «Ференцварошем» — 2:2. Борисовчане, наоборот, уверенно провели матчи в чемпионате страны, обыграв «Слуцк» (1:0) и могилевский «Днепр» (3:1). Эксперты перед началом матча в Будапеште сходятся во мнении, что силы венгерского и белорусского клубов примерно равны.
БАТЭ в четвертый раз принимает участие в групповой стадии Лиги Европы. Ранее белорусская команда дважды выходила в 1/16 финала турнира: в 2011 и 2013 годах. Пять лет назад борисовчане вышли в
В другом матче группы L греческий ПАОК примет сегодня в 20.00 на своем поле лондонский «Челси».