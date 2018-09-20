Хавбек ЦСКА Влашич попал в команду недели Лиги чемпионов
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в команду недели Fantasy по итогам первого тура Лиги чемпионов, сообщает
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в команду недели Fantasy по итогам первого тура Лиги чемпионов, сообщает
Накануне 20-летний хорват забил гол «Виктории» (2:2), который принес армейцам ничью.
Также в команду недели вошли вратарь Войцех Щенсны («Ювентус»), защитники Марселу («Реал»), Николас Тальяфико («Аякс»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Давид Алаба («Бавария»), Жоау Канселу («Ювентус»), полузащитники Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Миралем Пьянич («Ювентус») и форварды Михаэл Крменчик («Виктория») и Лионель Месси («Барселона»).
Символическая сборная формируется из игроков, набравших в матчах наибольшее количество очков в игре Fantasy Football по Лиге чемпионов от PlayStation.
|Виктория Пл
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2:2
Первый тайм: 2:0
|ЦСКА
|Павел Врба
|Виктор Гончаренко
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|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|9
|Удары (всего)
|16
|4
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|6
|17
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)
|Боковой судья
|Хишам Закрани (Франция)
|Боковой судья
|Фредерик Акетт (Франция)
|За воротами
|Жером Мигельгорри (Франция)
|За воротами
|Бенуа Мийо (Франция)