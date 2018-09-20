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19:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хавбек ЦСКА Влашич попал в команду недели Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в команду недели Fantasy по итогам первого тура Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

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10
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10
фотографий
10
фотографий

Накануне 20-летний хорват забил гол «Виктории» (2:2), который принес армейцам ничью.

Также в команду недели вошли вратарь Войцех Щенсны («Ювентус»), защитники Марселу («Реал»), Николас Тальяфико («Аякс»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Давид Алаба («Бавария»), Жоау Канселу («Ювентус»), полузащитники Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Миралем Пьянич («Ювентус») и форварды Михаэл Крменчик («Виктория») и Лионель Месси («Барселона»).

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Символическая сборная формируется из игроков, набравших в матчах наибольшее количество очков в игре Fantasy Football по Лиге чемпионов от PlayStation.

ЦСКА: спасение в Чехии
Во время загрузки произошла ошибка.
10:43 (мск)© Ньюстюб
Виктория Пл 2:2
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
19.09.2018, 22:00 Зрители: 11312 Групповой турнир: Группа G Doosan Arena
Главные тренеры
Павел Врба Виктор Гончаренко
Голы
29′ Михаэль Крменчик (Р. Ржезник, Д. Лимберски) 15
41′ Михаэль Крменчик (Д. Лимберски) 15
9 Федор Чалов (Н. Влашич) 49′
8 Никола Влашич 90+5′
Составы
Матуш Козачик 1
88′ Радим Ржезник 14
90+4′ Давид Лимберски 8
80′ Роман Хубник (к) 4
Людек Перница 44
Ян Копиц 10
90+3′ Ян Коваржик 19
Патрик Хрошовски 17
64′ Даниэль Коларж 26
Алеш Чермак 25
74′ Михаэль Крменчик 15
Якуб Ржезничек 37
89′ Томаш Хоржава 7
Лукаш Хейда 2
35 Игорь Акинфеев (к)
3 Никита Чернов
14 Кирилл Набабкин
50 Родриго Бекао 86′
2 Мариу Фернандес
8 Никола Влашич
98 Иван Обляков
29 Яка Бийол 73′
15 Дмитрий Ефремов 46′ 4′
77 Ильзат Ахметов 68′
9 Федор Чалов 81′
17 Арнор Сигурдссон 82′
10 Алан Дзагоев 74′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
9 Удары (всего) 16
4 Удары в створ 7
5 Угловые 6
17 Фолы 16
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Боковой судья Хишам Закрани (Франция)
Боковой судья Фредерик Акетт (Франция)
За воротами Жером Мигельгорри (Франция)
За воротами Бенуа Мийо (Франция)
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