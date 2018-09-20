«Рапид» — «Спартак». Тимофеев и Ломовиций выйдут в стартовом составе
Тренерский штаб «Спартака» определился со стартовым составом на первый тур группового этапа Лиги чемпионов.
Тренерский штаб «Спартака» определился со стартовым составом на первый тур группового этапа Лиги чемпионов.
Сегодня, 20 сентября, в 19:55 «Спартак» сыграет в Вене с «Рапидом».
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия (к), Мельгарехо, Тимофеев, Фернандо, Зобнин, Ломовицкий, Зе Луиш, Педро Роша.
Запасные: Ребров, Петкович, Самедов, Игнатов, Комбаров, Попов, Ташаев.
Ранее сообщалось, что в заявку не попадет полузащитник Софьян Ханни, так как у него мышечная усталость.