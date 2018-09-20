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19:51 (мск), источник: Советский спорт

«Рапид» — «Спартак». Тимофеев и Ломовиций выйдут в стартовом составе

Тренерский штаб «Спартака» определился со стартовым составом на первый тур группового этапа Лиги чемпионов.

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Сегодня, 20 сентября, в 19:55 «Спартак» сыграет в Вене с «Рапидом».

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия (к), Мельгарехо, Тимофеев, Фернандо, Зобнин, Ломовицкий, Зе Луиш, Педро Роша.

Запасные: Ребров, Петкович, Самедов, Игнатов, Комбаров, Попов, Ташаев.

Ранее сообщалось, что в заявку не попадет полузащитник Софьян Ханни, так как у него мышечная усталость.

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