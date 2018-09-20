«Акхисар Беледиеспор» — «Краснодар». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Акхисар Беледиеспор» и «Краснодара» на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Стали известны стартовые составы «Акхисар Беледиеспор» и «Краснодара» на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Акхисар Беледиеспор»: Озтурк, Вршаевич, Юмлу, Келеш, Османпаша, Регаттен, Жозуэ, А. Сиссоко, Сержиньо, Вурал, Е. Селезнёв.
Запасные: Лукач, Нункеу, Кыса, Джевикер, Атасевен, Айик, Маню,
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Спайич, Рамирес, Каборе, Газинский, Мамаев, Стоцкий, Вандерсон, Классон, Ари.
Запасные: Синицын, Адамов, Фьолусон, Шишкин, Петров, Перейра, Куэва.
Добавим, что матч между состоится 20 сентября в Турции и начнется в 19:55 мск.