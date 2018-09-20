Футболисты БАТЭ победили «Види» в первом матче группового этапа Лиги Европы

Начало встречи в Будапеште осталось за хозяевами, но вскоре подопечные Алексея Баги перехватили инициативу, и на 27-й минуте Яссе Туоминен открыл счет. Пропустив мяч, чемпионы Венгрии бросились отыгрываться и создали несколько опасных ситуаций, но голкипер чемпионов Беларуси Денис Щербицкий отвел все угрозы. После перерыва футболисты «Види» сразу пошли в атаку, заставив гостей обороняться почти всей командой. Борисовчане сумели не только отстоять свои ворота, но и в одной из редких контратак добились успеха. На 85-й минуте игры гол забил Егор Филипенко, замкнувший верховую подачу капитана команды Игоря Стасевича.
В другом поединке первого тура группы L в Салониках лондонский «Челси» обыграл греческий ПАОК 1:0.
Во втором туре 4 октября футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примут ПАОК, в Лондоне «Челси» сыграет с «Види».
Сегодня киевское «Динамо» под началом белорусского тренера Александра Хацкевича встречалось на своем поле с казахстанской «Астаной», в которой выступает белорус Иван Маевский. Итог — ничья 2:2.