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22:36 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ победили «Види» в первом матче группового этапа Лиги Европы

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили венгерский «Види» со счетом 2:0 в стартовом матче группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Начало встречи в Будапеште осталось за хозяевами, но вскоре подопечные Алексея Баги перехватили инициативу, и на 27-й минуте Яссе Туоминен открыл счет. Пропустив мяч, чемпионы Венгрии бросились отыгрываться и создали несколько опасных ситуаций, но голкипер чемпионов Беларуси Денис Щербицкий отвел все угрозы. После перерыва футболисты «Види» сразу пошли в атаку, заставив гостей обороняться почти всей командой. Борисовчане сумели не только отстоять свои ворота, но и в одной из редких контратак добились успеха. На 85-й минуте игры гол забил Егор Филипенко, замкнувший верховую подачу капитана команды Игоря Стасевича.

В другом поединке первого тура группы L в Салониках лондонский «Челси» обыграл греческий ПАОК 1:0.

Во втором туре 4 октября футболисты БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примут ПАОК, в Лондоне «Челси» сыграет с «Види».

Сегодня киевское «Динамо» под началом белорусского тренера Александра Хацкевича встречалось на своем поле с казахстанской «Астаной», в которой выступает белорус Иван Маевский. Итог — ничья 2:2.

Види 0:2
Первый тайм: 0:1
БАТЭ
20.09.2018, 19:55 Групповой турнир: Группа L Groupama Arena
Главные тренеры
Марко Николич Алексей Бага
Голы
24 Яссе Туоминен (Е. Яблонский) 27′
21 Егор Филипенко (И. Стасевич) 85′
Составы
Томаш Туйвел 12
Паулу Винисиус 3
Лоик Него 11
13′ Яник Тавареш Стопира 22
Роланд Юхас (к) 23
Анел Хаджич 8
Иштван Ковач 10
Марко Шчепович 44
64′ Аттила Фиола 5
Армин Ходжич 15
78′ Бобан Николов 19
Жомбор Берец 13
30′ 76′ Георгий Миланов 77
Сильвестер Хандья 65
48 Денис Щербицкий 90+3′
4 Александр Филипович 51′ 90+5′
19 Неманья Милунович 36′
21 Егор Филипенко
33 Денис Поляков
5 Евгений Яблонский
8 Станислав Драгун
25 Дмитрий Бага
10 Мирко Иванич 67′
62 Михаил Гордейчук
22 Игорь Стасевич (к) 88′
42 Максим Володько
24 Яссе Туоминен 61′
15 Максим Скавыш
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 6
6 Угловые 3
11 Фолы 14
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Мадс-Кристоффер Кристофферсен (Дания)
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