Футболисты БАТЭ победили «Види» в первом матче группового этапа Лиги Европы

Начало встречи в Будапеште осталось за хозяевами, но вскоре подопечные Алексея Баги перехватили инициативу, и на 27-й минуте Яссе Туоминен открыл счет. Пропустив мяч, чемпионы Венгрии бросились отыгрываться и создали несколько опасных ситуаций, но голкипер чемпионов Беларуси Денис Щербицкий отвел все угрозы. После перерыва футболисты «Види» сразу пошли в атаку, заставив гостей обороняться почти всей командой. Борисовчане сумели не только отстоять свои ворота, но и в одной из редких контратак добились успеха. На 85-й минуте игры гол забил Егор Филипенко, замкнувший верховую подачу капитана команды Игоря Стасевича.