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22:07 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» обыграл турецкий «Акхисар» в матче группового этапа Лиги Европы

АКХИСАР /Турция/, 20 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над турецким «Акхисаром» со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Мяч на 26-й минуте забил Виктор Классон.

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Источник: Reuters

«Краснодар» проводит свой пятый сезон в Лиге Европы. В предыдущем розыгрыше турнира команда не смогла пробиться в групповой этап, по сумме двух матчей уступив в раунде плей-офф квалификации сербской «Црвене Звезде».

В предыдущий раз «Краснодар» одерживал победу в первом туре группового этапа Лиги Европы в сезоне-2016/17, тогда в гостях был обыгран австрийский «Зальцбург» (1:0). В сезоне-2015/16 «Краснодар» на выезде уступил немецкой «Боруссии» из Дортмунда (1:2), а в сезоне-2014/15 российская команда также на чужом поле сыграла вничью с французским «Лиллем» (1:1).

В следующем туре группы J «Краснодар» примет испанскую «Севилью», «Акхисар» в гостях сыграет с бельгийским «Стандардом». Обе встречи пройдут 4 октября.

Акхисар БС 0:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
20.09.2018, 19:55 Групповой турнир: Группа J Spor Toto Akhisar Stadium
Главные тренеры
Кавчак Джем Мурад Мусаев
Голы
16 Виктор Классон (Ш. Каборе, Арикленес да Силва Ари) 26′
Составы
Фатих Озтюрк 99
Авдия Вршаевич 2
Мустафа Юмлу 22
Джанер Османпаша (к) 88
Гюрай Вурал 10
11′ Евгений Селезнев 9
Абдул Сиссоко 20
Сержинью 77
80′ Кадир Келеш 89
Онур Айик 11
60′ Адриен Регаттен 34
Элвис Ману 28
60′ Фелипе Жозуэ 27
Билал Кыса 5
1 Станислав Крицюк
89 Дмитрий Стоцкий
6 Кристиан Рамирес
4 Александр Мартынович (к) 81′
5 Урош Спаич
8 Юрий Газинский
77 Шарль Каборе 37′
16 Виктор Классон
17 Павел Мамаев 69′
33 Маурисио Перейра
9 Арикленес да Силва Ари 84′
98 Сергей Петров
7 Вандерсон Масиэл 79′
20 Кристиан Куэва
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
16 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 3
2 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 6
10 Фолы 12
7 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Вилле Невалайнен (Финляндия)
Боковой судья Ян-Петер Аравирта (Финляндия)
Боковой судья Мика Ламппу (Финляндия)
За воротами Деннис Антамо (Финляндия)
За воротами Петри Вильянен (Финляндия)
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