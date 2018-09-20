«Краснодар» обыграл турецкий «Акхисар» в матче группового этапа Лиги Европы

«Краснодар» проводит свой пятый сезон в Лиге Европы. В предыдущем розыгрыше турнира команда не смогла пробиться в групповой этап, по сумме двух матчей уступив в раунде плей-офф квалификации сербской «Црвене Звезде».

В предыдущий раз «Краснодар» одерживал победу в первом туре группового этапа Лиги Европы в сезоне-2016/17, тогда в гостях был обыгран австрийский «Зальцбург» (1:0). В сезоне-2015/16 «Краснодар» на выезде уступил немецкой «Боруссии» из Дортмунда (1:2), а в сезоне-2014/15 российская команда также на чужом поле сыграла вничью с французским «Лиллем» (1:1).