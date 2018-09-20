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21:59 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» проиграл австрийскому «Рапиду» в матче группового этапа Лиги Европы

ВЕНА, 20 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» проиграл венскому «Рапиду» со счетом 0:2 в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы G прошла в Вене.

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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Мерт Мюлдюр (50-я минута) и Томас Мург (68).

Текущий еврокубковый сезон «Спартак» начал с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей проиграл греческому ПАОКу и вылетел из турнира, отправившись в групповой раунд Лиги Европы.

В последний раз «Спартак» играл в групповом раунде Лиги Европы в сезоне-2008/09 (турнир назывался Кубок УЕФА). Тогда московская команда заняла в своей группе четвертое место и не смогла выйти в плей-офф соревнований. В прошлом сезоне «Спартак» играл в групповом раунде Лиги чемпионов, занял в группе третье место, а в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух встреч уступил испанскому «Атлетику».

В последний раз «Спартак» играл против «Рапида» в 1966 году, команды встречались в 1/8 финала Кубка обладателей кубков сезона-1966/67. В домашнем матче «Спартак» сыграл с «Рапидом» вничью со счетом 1:1, а в гостях красно-белые потерпели поражение — 0:1.

В следующем туре «Спартак» примет испанский «Вильярреал», «Рапид» в гостях сыграет с шотландским «Рейнджерс». Обе встречи пройдут 4 октября.

Рапид В 2:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
20.09.2018, 19:55 Групповой турнир: Группа G Allianz Stadion
Главные тренеры
Горан Джуричин Массимо Каррера
Голы
50′ Артем Тимофеев 40
68′ Томас Мург (Ш. Шваб) 29
Составы
Рихард Штребингер 30
Мерт Мюлдюр 3
Марвин Поцманн 19
Матео Барач 4
Марио Зоннляйтнер 6
Томас Мург 29
Штефан Шваб (к) 8
11′ Деян Любичич 39
76′ Андрей Иван 97
Ветон Бериша 9
85′ Кристоф Кнасмюльнер 28
Мануэль Мартич 15
71′ Дени Алар 29
Андрия Павлович 22
98 Александр Максименко
92 Николай Рассказов
25 Лоренсо Мельгарехо
14 Георгий Джикия (к)
16 Сальваторе Боккетти
47 Роман Зобнин
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 32′
11 Фернанду
27 Александр Ломовицкий 73′ 70′
19 Александр Самедов
99 Педро Роша 73′
71 Ивелин Попов
40 Артем Тимофеев 81′
22 Михаил Игнатов
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
2 Угловые 4
18 Фолы 6
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Ален Бьери (Швейцария)
Боковой судья Стефан Де Алмейда (Швейцария)
Боковой судья Беким Зогай (Швейцария)
За воротами Урс Шнидер (Швейцария)
За воротами Лукас Фендрих (Швейцария)
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