«Спартак» проиграл австрийскому «Рапиду» в матче группового этапа Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами отметились Мерт Мюлдюр (50-я минута) и Томас Мург (68).

Текущий еврокубковый сезон «Спартак» начал с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей проиграл греческому ПАОКу и вылетел из турнира, отправившись в групповой раунд Лиги Европы.

В последний раз «Спартак» играл в групповом раунде Лиги Европы в сезоне-2008/09 (турнир назывался Кубок УЕФА). Тогда московская команда заняла в своей группе четвертое место и не смогла выйти в плей-офф соревнований. В прошлом сезоне «Спартак» играл в групповом раунде Лиги чемпионов, занял в группе третье место, а в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух встреч уступил испанскому «Атлетику».

В последний раз «Спартак» играл против «Рапида» в 1966 году, команды встречались в 1/8 финала Кубка обладателей кубков сезона-1966/67. В домашнем матче «Спартак» сыграл с «Рапидом» вничью со счетом 1:1, а в гостях красно-белые потерпели поражение — 0:1.