«Астана» на 95-й минуте вырвала ничью у киевского «Динамо» на старте группы Лиги Европы

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Игра первого тура группы К проходит на Олимпийском стадионе в столице Украины и завершилась со счетом 2:2.

Вперед «Динамо» вышло уже на 11-й минуте. Автором гола стал полузащитник Виктор Цыганков, который поразил ворота Ненада Эрича ударом с линии штрафной.

Отыгралась «Астана» довольно быстро. На 21-й минуте форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга сыграл на подборе после подачи углового и навесил в штрафную, где ударом головой забил боснийский защитник Марин Аничич.

До перерыва игра носила равный характер, но за секунду до ухода в раздевалку Эрич допустил чудовищную ошибку и позволил Денису Гармашу сделать счет 2:1 в пользу «Динамо».

Стоит отметить, что у «Астаны» одним из самых активных в матче был Марин Томасов, но хорватский полузащитник упустил сразу несколько отличных возможностей забить. А вот заменивший его форвард сборной Казахстана Роман Муртазаев стал героем — на 95-й минуте именно его гол спас команду от поражения.

Отметим, что «Астану» продолжает тренировать казахстанец Григорий Бабаян, который заменил временно ушедшего из клуба Романа Григорчука. Пока неизвестно, когда украинец вернется в команду.