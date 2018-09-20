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22:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» на 95-й минуте вырвала ничью у киевского «Динамо» на старте группы Лиги Европы

Футболисты «Астаны» сыграли вничью с киевским «Динамо» в матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Игра первого тура группы К проходит на Олимпийском стадионе в столице Украины и завершилась со счетом 2:2.

Вперед «Динамо» вышло уже на 11-й минуте. Автором гола стал полузащитник Виктор Цыганков, который поразил ворота Ненада Эрича ударом с линии штрафной.

Отыгралась «Астана» довольно быстро. На 21-й минуте форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга сыграл на подборе после подачи углового и навесил в штрафную, где ударом головой забил боснийский защитник Марин Аничич.

До перерыва игра носила равный характер, но за секунду до ухода в раздевалку Эрич допустил чудовищную ошибку и позволил Денису Гармашу сделать счет 2:1 в пользу «Динамо».

Стоит отметить, что у «Астаны» одним из самых активных в матче был Марин Томасов, но хорватский полузащитник упустил сразу несколько отличных возможностей забить. А вот заменивший его форвард сборной Казахстана Роман Муртазаев стал героем — на 95-й минуте именно его гол спас команду от поражения.

Отметим, что «Астану» продолжает тренировать казахстанец Григорий Бабаян, который заменил временно ушедшего из клуба Романа Григорчука. Пока неизвестно, когда украинец вернется в команду.

Во втором туре Лиги Европы «Астана» 4 октября дома примет «Ренн», а «Динамо» в этот же день на своем поле встретится с «Яблонцем».

Динамо К 2:2
Первый тайм: 2:1
Астана
20.09.2018, 19:55 Групповой турнир: Группа K НСК Олимпийский
Главные тренеры
Александр Хацкевич Станимир Стойлов
Голы
11′ Виктор Цыганков (В. Буяльский) 15
45+2′ Денис Гармаш 19
5 Марин Аничич (Ж. Кабананга) 21′
45 Роман Муртазаев (П. Энрике) 90+5′
Составы
Денис Бойко 71
Йосип Пиварич 23
43′ Никита Бурда 26
Тамаш Кадар 44
Томаш Кендзера 94
Сергей Сидорчук (к) 5
Беньямин Вербич 7
81′ Назарий Русин 43
79′ Денис Гармаш 19
Миккель Дуэлунн 99
90′ Виталий Буяльский 29
Николай Морозюк 9
90′ Виктор Цыганков 15
Владимир Шепелев 8
1 Ненад Ерич (к)
2 Антонио Рукавина
5 Марин Аничич
44 Евгений Постников
77 Дмитрий Шомко
6 Ласло Кляйнхайслер
11 Педру Энрике
18 Иван Маевский
20 Ришард Алмейда 80′
7 Серикжан Мужиков
14 Марин Томасов 88′
45 Роман Муртазаев
30 Жуниор Кабананга 82′
32 Рангело Янга
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 4
3 Угловые 5
10 Фолы 14
0 Офсайды 8
Судьи
Главный судья Халис Озкахья (Турция)
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