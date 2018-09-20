«Астана» на 95-й минуте вырвала ничью у киевского «Динамо» на старте группы Лиги Европы
Футболисты «Астаны» сыграли вничью с киевским «Динамо» в матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» сыграли вничью с киевским «Динамо» в матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра первого тура группы К проходит на Олимпийском стадионе в столице Украины и завершилась со счетом 2:2.
Вперед «Динамо» вышло уже на 11-й минуте. Автором гола стал полузащитник Виктор Цыганков, который поразил ворота Ненада Эрича ударом с линии штрафной.
Отыгралась «Астана» довольно быстро. На 21-й минуте форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга сыграл на подборе после подачи углового и навесил в штрафную, где ударом головой забил боснийский защитник Марин Аничич.
До перерыва игра носила равный характер, но за секунду до ухода в раздевалку Эрич допустил чудовищную ошибку и позволил Денису Гармашу сделать счет 2:1 в пользу «Динамо».
Стоит отметить, что у «Астаны» одним из самых активных в матче был Марин Томасов, но хорватский полузащитник упустил сразу несколько отличных возможностей забить. А вот заменивший его форвард сборной Казахстана Роман Муртазаев стал героем — на 95-й минуте именно его гол спас команду от поражения.
Отметим, что «Астану» продолжает тренировать казахстанец Григорий Бабаян, который заменил временно ушедшего из клуба Романа Григорчука. Пока неизвестно, когда украинец вернется в команду.
Во втором туре Лиги Европы «Астана» 4 октября дома примет «Ренн», а «Динамо» в этот же день на своем поле встретится с «Яблонцем».
|Александр Хацкевич
|Станимир Стойлов
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|8
|Главный судья
|Халис Озкахья (Турция)