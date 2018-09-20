Английский «Челси» обыграл греческий ПАОК в матче группового этапа Лиги Европы
ТАСС, 20 сентября. Английский футбольный клуб «Челси» одержал победу над греческим ПАОКом со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
ТАСС, 20 сентября. Английский футбольный клуб «Челси» одержал победу над греческим ПАОКом со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Мяч на седьмой минуте забил Виллиан. В другом матче группы L белорусский БАТЭ в гостях обыграл венгерский клуб «МОЛ Види» — 2:0. В следующем туре пройдут матчи «Челси» — «МОЛ Види» и БАТЭ — ПАОК.
Результаты других матчей игрового дня:
«Лацио» (Италия) — «Аполлон» (Кипр) — 2:1;.
«Марсель» (Франция) — «Айнтрахт» (Германия) — 1:2;.
«Генк» (Бельгия) — «Мальмё» (Швеция) — 2:0;.
«Бешикташ» (Турция) — «Сарпсборг» (Норвегия) — 3:1;.
«Динамо» (Украина) — «Астана» (Казахстан) — 2:2;.
«Ренн» (Франция) — «Яблонец» (Чехия) — 2:1.
Матчи второго тура группового этапа пройдут 4 октября.
|Рэзван Луческу
|Маурицио Сарри
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Удары (всего)
|21
|1
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|11
|6
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)