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22:51 (мск), источник: ТАСС

Английский «Челси» обыграл греческий ПАОК в матче группового этапа Лиги Европы

ТАСС, 20 сентября. Английский футбольный клуб «Челси» одержал победу над греческим ПАОКом со счетом 1:0 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

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Мяч на седьмой минуте забил Виллиан. В другом матче группы L белорусский БАТЭ в гостях обыграл венгерский клуб «МОЛ Види» — 2:0. В следующем туре пройдут матчи «Челси» — «МОЛ Види» и БАТЭ — ПАОК.

Результаты других матчей игрового дня:

«Лацио» (Италия) — «Аполлон» (Кипр) — 2:1;.

«Марсель» (Франция) — «Айнтрахт» (Германия) — 1:2;.

«Генк» (Бельгия) — «Мальмё» (Швеция) — 2:0;.

«Бешикташ» (Турция) — «Сарпсборг» (Норвегия) — 3:1;.

«Динамо» (Украина) — «Астана» (Казахстан) — 2:2;.

«Ренн» (Франция) — «Яблонец» (Чехия) — 2:1.

Матчи второго тура группового этапа пройдут 4 октября.

ПАОК 0:1
Первый тайм: 0:1
Челси
20.09.2018, 19:55 Групповой турнир: Группа L Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу Маурицио Сарри
Голы
22 Виллиан (Р. Баркли) 7′
Составы
Александрос Пасхалакис 31
Фернанду Варела 43
Алин Тошка 6
Виейринья (к) 20
Евгений Хачериди 34
90+3′ Омар Эль-Каддури 7
Жозе да Силвейра Маурисиу 8
88′ Понтус Вернблум 19
62′ Димитриос Пелкас 77
90+2′ Амр Варда 74
69′ Евгений Шахов 28
Александр Прийович 9
82′ Лео Жаба 98
Диего Бисесвар 21
1 Кепа Аррисабалага
2 Антонио Рюдигер 90+1′
21 Давиде Дзаппакоста
27 Андреас Кристенсен
7 Н`Голо Канте
8 Росс Баркли 90′
11 Родригес Педро
22 Виллиан (к)
3 Маркос Алонсо 65′
28 Сесар Аспиликуэта
5 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 65′
4 Сеск Фабрегас
29 Альваро Мората 80′
18 Оливье Жиру
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Удары (всего) 21
1 Удары в створ 6
4 Угловые 11
6 Фолы 13
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
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