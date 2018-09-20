«Краснодар» победил «Акхисар», но ужасно сыграл в обороне. «Севилья» не простит
«Краснодар» на выезде обыграл «Акхисар» (1:0) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
«Краснодар» на выезде обыграл «Акхисар» (1:0) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
АУТСАЙДЕР ИЗ ТУРЦИИ — ЭТО ОПАСНО?
Для «Краснодара» скорее всего нет. Команда уже приобрела еврокубковый ген, поражение от выскочки практически исключено. Да, в прошлом сезоне «Акхисар» взорвал информационное пространство, взяв кубок и суперкубок Турции. Вы вспомните наш прошлогодний опыт с «Тосно», которого вообще уже нет в живых. Нынешний аутсайдер суперлиги «Акхисар» никогда прежде не играл в еврокубках. Попробуй в такой ситуации не наложи зеленые в шорты. Ведь с одной стороны скромному клубу необходимо выбираться из зоны вылета во внутреннем чемпионате, а с другой, за пределами страны турок ждут в гости «Краснодар», «Севилья» и «Стандард».
Чего бояться соперника, который полностью провалил старт сезона и никогда не блистал в чемпионате Турции? За счет чего хозяева могли навязать борьбу привыкшему к еврокубкам «Краснодару»? Кроме домашнего поля и козырнуть нечем. А «Краснодару» есть. Команда Мурада Мусаева в последнем туре РПЛ ушатала «Анжи» (4:0) и постепенно залечивает рану в связи с уходом Федора Смолова. Атакующая игра краснодарцев потихоньку становится наиболее разнообразной, лидеры — Виктор Классон, Павел Мамаев, Юрий Газинский, Шарль Каборе — находятся в прекрасной форме.
Кстати, поддержать российский клуб на выезде приехали семь болельщиков, некоторые из них добирались до Акхисара на автомобилях. На трибунах они слились с местными фанатами, ведь у обоих клубов
КЛАССОН СНОВА ЗАБИЛ ТУРКАМ
Разница в культуре паса, движении без мяча и работе в свободных зонах — все это осталось за «Краснодаром». Причем сразу, как только команды развели мяч в центре. Уже на 9-й минуте Александр Мартынович жестко отобрал выиграл борьбу за мяч в середине и отпасовал на Ари. Новый русский выскочил один на один с вратарем и перекинул его, но мяч ушел в сторону и стукнулся о газон уже за дальней штангой. Кажется, так быстро в этом сезоне «Краснодар» середину поля еще не проходил. Лонгболлы Юрия Газинского отрезали полкоманды «Акхисара», пробросы и сквозные передачи Павла Мамаева способствовали неожиданной смене вектора атаки.
Закономерный гол случился на 22-й минуте, когда поле мелкого перепаса Ари и Мамаева у штрафной турок Шарль Каборе выкатил мяч на Виктора Классона. Хавбек качнул защитника и вратаря, а затем плотно и точно пробил с 14 метров под ближнюю штангу. Интересно, что 10 дней назад Классон в матче Лиги наций забил дальним ударом сборной Турции (2:3).
После гола «Краснодар» расслабился и это принесло неприятности. Команда практически не откатывалась назад при потере мяча. В свободные зоны на краях — особенно через правый фланг Дмитрия Стоцкого — «Акхисар» атаковал постоянно. Доходило до верховых ударов украинца Евгения Селезнева и бразильца Сержиньо. Увлечение атакой и отсутствие оборонительной дисциплины едва не вышло боком.
ТОРЖЕСТВО
После перерыва стало горячее. «Краснодар» имел возможность
«Краснодар» не сдавался и атаковал, даже забил еще раз. Но из офсайда. На 70-й минуте свежий Маурисио Перейра сделал проникающий пас на Ари, а тот сходу переправил мяч в ворота. Плохая игра в обороне под эгидой «а вдруг пропустим» вынуждала «быков» все еще кренить футбол в сторону своей сильнейшей стороны — атаки. Для этого на заключительные десять минут вышел Кристиан Куэва. Но перуанец продолжал выглядеть инородным телом в краснодарских кружевах.
Финальные мгновения гости провели у своих ворот. «Акхисар» запер «Краснодар» в штрафной, загрузил площадь угловыми и вполне себе мог испортить кашу нашей команде. Но обошлось. «Краснодар» не то чтобы натужно, но с вопросами, минимально обыграл на выезде аутсайдера своей группы. По качеству игры в обороне необходимо прибавлять, иначе «Севилья» изнасилует представителя РПЛ так же, как «Стандард» (5:1).
|Акхисар БС
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Краснодар
|Кавчак Джем
|Мурад Мусаев
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|16
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|3
|2
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|12
|7
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Вилле Невалайнен (Финляндия)
|Боковой судья
|Ян-Петер Аравирта (Финляндия)
|Боковой судья
|Мика Ламппу (Финляндия)
|За воротами
|Деннис Антамо (Финляндия)
|За воротами
|Петри Вильянен (Финляндия)