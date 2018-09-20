«Краснодар» победил «Акхисар», но ужасно сыграл в обороне. «Севилья» не простит

Источник: Советский спорт

АУТСАЙДЕР ИЗ ТУРЦИИ — ЭТО ОПАСНО?

Для «Краснодара» скорее всего нет. Команда уже приобрела еврокубковый ген, поражение от выскочки практически исключено. Да, в прошлом сезоне «Акхисар» взорвал информационное пространство, взяв кубок и суперкубок Турции. Вы вспомните наш прошлогодний опыт с «Тосно», которого вообще уже нет в живых. Нынешний аутсайдер суперлиги «Акхисар» никогда прежде не играл в еврокубках. Попробуй в такой ситуации не наложи зеленые в шорты. Ведь с одной стороны скромному клубу необходимо выбираться из зоны вылета во внутреннем чемпионате, а с другой, за пределами страны турок ждут в гости «Краснодар», «Севилья» и «Стандард».

Чего бояться соперника, который полностью провалил старт сезона и никогда не блистал в чемпионате Турции? За счет чего хозяева могли навязать борьбу привыкшему к еврокубкам «Краснодару»? Кроме домашнего поля и козырнуть нечем. А «Краснодару» есть. Команда Мурада Мусаева в последнем туре РПЛ ушатала «Анжи» (4:0) и постепенно залечивает рану в связи с уходом Федора Смолова. Атакующая игра краснодарцев потихоньку становится наиболее разнообразной, лидеры — Виктор Классон, Павел Мамаев, Юрий Газинский, Шарль Каборе — находятся в прекрасной форме.

Кстати, поддержать российский клуб на выезде приехали семь болельщиков, некоторые из них добирались до Акхисара на автомобилях. На трибунах они слились с местными фанатами, ведь у обоих клубов черно-зеленые цвета.

КЛАССОН СНОВА ЗАБИЛ ТУРКАМ

Разница в культуре паса, движении без мяча и работе в свободных зонах — все это осталось за «Краснодаром». Причем сразу, как только команды развели мяч в центре. Уже на 9-й минуте Александр Мартынович жестко отобрал выиграл борьбу за мяч в середине и отпасовал на Ари. Новый русский выскочил один на один с вратарем и перекинул его, но мяч ушел в сторону и стукнулся о газон уже за дальней штангой. Кажется, так быстро в этом сезоне «Краснодар» середину поля еще не проходил. Лонгболлы Юрия Газинского отрезали полкоманды «Акхисара», пробросы и сквозные передачи Павла Мамаева способствовали неожиданной смене вектора атаки.

Закономерный гол случился на 22-й минуте, когда поле мелкого перепаса Ари и Мамаева у штрафной турок Шарль Каборе выкатил мяч на Виктора Классона. Хавбек качнул защитника и вратаря, а затем плотно и точно пробил с 14 метров под ближнюю штангу. Интересно, что 10 дней назад Классон в матче Лиги наций забил дальним ударом сборной Турции (2:3).

После гола «Краснодар» расслабился и это принесло неприятности. Команда практически не откатывалась назад при потере мяча. В свободные зоны на краях — особенно через правый фланг Дмитрия Стоцкого — «Акхисар» атаковал постоянно. Доходило до верховых ударов украинца Евгения Селезнева и бразильца Сержиньо. Увлечение атакой и отсутствие оборонительной дисциплины едва не вышло боком.

ТОРЖЕСТВО

После перерыва стало горячее. «Краснодар» имел возможность удвоить-утроить преимущество, но мог и пропустить. После позиционной ошибки Станислава Крицюка — голкипер выбежал на перехват, но до мяча не достал — защитник Авдия Вршаевич сходу зарядил по пустым воротам и сотряс перекладину. Пронесло. И таких моментов по итогу «Акхисар» создал не мало.

«Краснодар» не сдавался и атаковал, даже забил еще раз. Но из офсайда. На 70-й минуте свежий Маурисио Перейра сделал проникающий пас на Ари, а тот сходу переправил мяч в ворота. Плохая игра в обороне под эгидой «а вдруг пропустим» вынуждала «быков» все еще кренить футбол в сторону своей сильнейшей стороны — атаки. Для этого на заключительные десять минут вышел Кристиан Куэва. Но перуанец продолжал выглядеть инородным телом в краснодарских кружевах.