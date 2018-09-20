У «Спартака» все плохо. Красно-белые потерпели фиаско в Вене
Москвичи в стартовом матче Лиги Европы проиграли австрийскому «Рапиду» со счетом 0:2, фактически, не создав ни одного голевого момента.
Москвичи в стартовом матче Лиги Европы проиграли австрийскому «Рапиду» со счетом 0:2, фактически, не создав ни одного голевого момента.
Александр Рогулев из Вены
Даже жаль, что «Спартак» практически не встречался с «Рапидом». Последняя встреча — в 1966 году в рамках 1/8 финала Кубка обладателей кубков, когда австрийцы пошли дальше. Идеологически «Рапид» —
Даже ситуация в «Рапиде»
Фанатов в Вене много. До матча было два часа, но перед стадионом уже было немало людей. Что показательно, за долгие прогулки у арены я смог насчитать только пятерых австрийцев не «на цветах». Хотя бы
УЕФА же, как известно, наказал
Болельщиков «Спартака» опознать было очень просто: по
У самой арены концентрация гостей из Москвы увеличивалась. «Темой Глушакова не интересуюсь, — чеканил парень в белой майке. — Это у жены моей спрашивайте, это все женские разговоры. Мы вот как раз с ней приехали Вену: она город посмотреть, а я — футбол. Вот только переживаю, что попасть не получится, выгонят. Если что, будем говорить, что приехали из Латвии».
Но никаких дополнительных историй придумывать не пришлось. Австрийцы пропускали всех, у кого есть билеты, даже в атрибутике сборной России. Скорее всего, не выгоняли бы и в
За перемещениями фанатов, которые в
К концу тайма на австрийском стадионе поняли, что с болельщиками «Спартака» надо
После перерыва «Рапид», в первом тайме дававший «Спартаку» больше владеть мячом, активизировался и стал все чаще и чаще бывать на чужой половине поля. Очень быстро это привело к голу, пусть и довольно курьезному. После подачи углового Максименко так неудачно отбил мяч перед собой, что тот отскочил в ногу Тимофеева и залетел в ворота.
«Спартак» мог ответить практически сразу. Как это принято в новом сезоне — со «стандарта». Фернанду не хватило миллиметров, чтобы попасть в «девятку»: мяч попал в крестовину, отскочил в поле, а добивший его Боккетти находился в офсайде. Больше в атаке «Спартак» в этот вечер не показал ничего. Редкие выходы по флангам — не в счет, потому что опасности в них не было. Зато одна из контратак «Рапида» привела к тому, что Томас Мург нашел дырку между центральными защитниками, ворвался туда, и без проблем обыграл Максименко.
Первый выезд «Спартака» в Европу получился максимально неудачным. Поражение от скромного «Рапида» и отсутствие моментов в атаке. Перед дерби с ЦСКА у
|Горан Джуричин
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Ален Бьери (Швейцария)
|Боковой судья
|Стефан Де Алмейда (Швейцария)
|Боковой судья
|Беким Зогай (Швейцария)
|За воротами
|Урс Шнидер (Швейцария)
|За воротами
|Лукас Фендрих (Швейцария)