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22:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У «Спартака» все плохо. Красно-белые потерпели фиаско в Вене

Москвичи в стартовом матче Лиги Европы проиграли австрийскому «Рапиду» со счетом 0:2, фактически, не создав ни одного голевого момента.

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Источник: Спорт-Экспресс

Александр Рогулев из Вены

Проблемы «Рапида»

Даже жаль, что «Спартак» практически не встречался с «Рапидом». Последняя встреча — в 1966 году в рамках 1/8 финала Кубка обладателей кубков, когда австрийцы пошли дальше. Идеологически «Рапид» — рабоче-крестьянская команда. Считайте, народная. Титулов в стране у команды тоже больше всех, и над входом на «Вестштадион» (сейчас он носит имя спонсора) гордо красуются три звездочки. Последнее, 32-е, чемпионство у «Рапида» было десять лет назад.

Даже ситуация в «Рапиде» чем-то напоминает спартаковскую. В день матча многие австрийские газеты вышли с заголовками, посвященными главному тренеру команды Горану Джуричину. Новый сезон бундеслиги «Рапид» начал ужасно: после семи туров у команды 9 очков и место во второй половине таблицы. По мнению журналистов, нынешняя неделя — определяющая для Джуричина: в случае поражений от «Спартака» и «Зальцбурга» в воскресенье тренера вполне могут отправить в отставку. По крайней мере, этого требуют фанаты «Рапида», которые ну никак не мягче красно-белых коллег.

Фанатов в Вене много. До матча было два часа, но перед стадионом уже было немало людей. Что показательно, за долгие прогулки у арены я смог насчитать только пятерых австрийцев не «на цветах». Хотя бы бело-зеленый шарф был практически у каждого. Это могло осложнить задачу проникновения на стадион болельщикам «Спартака», которых в столицу Австрии прилетело немало. Это было понятно уже утром: в центре города русская речь встречалась постоянно. И даже в магазине сувениров напротив собора святого Стефана включили «Соло» некоего Мота, считая, что сейчас в России это модный исполнитель.

УЕФА же, как известно, наказал красно-белых закрытием гостевых секторов на двух выездных матчах. Первой такой игрой была встреча с ПАОК (2:3) в Салониках. Встреча в Вене — вторая.

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Австрийское гостеприимство

Болельщиков «Спартака» опознать было очень просто: по словам-тегам «Глушаков», «Ещенко», «Каррера» и так далее. Понятно, что как бы нам ни был интересен сам футбол, скандальная ситуация в клубе все равно на первом месте. «То, что это все это вылезло на всеобщее обозрение, глупость и подлость. Это плохо с обеих сторон, — рассуждали болельщики красно-белых с опытом. — Все это плохо с обеих сторон. Но мы — за Карреру».

У самой арены концентрация гостей из Москвы увеличивалась. «Темой Глушакова не интересуюсь, — чеканил парень в белой майке. — Это у жены моей спрашивайте, это все женские разговоры. Мы вот как раз с ней приехали Вену: она город посмотреть, а я — футбол. Вот только переживаю, что попасть не получится, выгонят. Если что, будем говорить, что приехали из Латвии».

Но никаких дополнительных историй придумывать не пришлось. Австрийцы пропускали всех, у кого есть билеты, даже в атрибутике сборной России. Скорее всего, не выгоняли бы и в красно-белых футболках, но болельщики, вспоминая Севилью, сами перестраховались и с собой ничего не взяли. Разумеется, доброту работников стадиона фанаты «Спартака» восприняли за слабость, и уже на пятой минуте матча за воротами Александра Максименко организовался стихийный фан-сектор. Сначала из 50 человек, а к концу тайма — в два раза больше. За всем этим с VIP-трибуны наблюдал Леонид Федун.

За перемещениями фанатов, которые в какой-то момент даже зажгли фонарики на телефонах и начали исполнять песню про Москву, было интереснее смотреть, чем за происходившим на поле. Массимо Каррера практически не удивил со стартовым составом, разве что оставил в запасе Ивелина Попова, выпустив на его месте Артема Тимофеева. Он, кстати, имел единственный более-менее голевой момент за первые 45 минут, пробив прямо в руки Рихарда Штребингера.

К концу тайма на австрийском стадионе поняли, что с болельщиками «Спартака» надо что-то делать. Стихийный фан-сектор разрастался, и он не был никак отделен, что в какой-то момент могло привести к конфликту. Сначала попросили замолчать, что, естественно, было бесполезно. Потом пошли на крайнюю для австрийцев меру и переместили болельщиков на фан-сектор для гостей, закрытый УЕФА. К чему это может привести, сейчас трудно предсказать.

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Каррера без атаки

После перерыва «Рапид», в первом тайме дававший «Спартаку» больше владеть мячом, активизировался и стал все чаще и чаще бывать на чужой половине поля. Очень быстро это привело к голу, пусть и довольно курьезному. После подачи углового Максименко так неудачно отбил мяч перед собой, что тот отскочил в ногу Тимофеева и залетел в ворота.

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«Спартак» мог ответить практически сразу. Как это принято в новом сезоне — со «стандарта». Фернанду не хватило миллиметров, чтобы попасть в «девятку»: мяч попал в крестовину, отскочил в поле, а добивший его Боккетти находился в офсайде. Больше в атаке «Спартак» в этот вечер не показал ничего. Редкие выходы по флангам — не в счет, потому что опасности в них не было. Зато одна из контратак «Рапида» привела к тому, что Томас Мург нашел дырку между центральными защитниками, ворвался туда, и без проблем обыграл Максименко.

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Первый выезд «Спартака» в Европу получился максимально неудачным. Поражение от скромного «Рапида» и отсутствие моментов в атаке. Перед дерби с ЦСКА у красно-белых все плохо.

Рапид В 2:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
20.09.2018, 19:55 Групповой турнир: Группа G Allianz Stadion
Главные тренеры
Горан Джуричин Массимо Каррера
Голы
50′ Артем Тимофеев 40
68′ Томас Мург (Ш. Шваб) 29
Составы
Рихард Штребингер 30
Мерт Мюлдюр 3
Марвин Поцманн 19
Матео Барач 4
Марио Зоннляйтнер 6
Томас Мург 29
Штефан Шваб (к) 8
11′ Деян Любичич 39
76′ Андрей Иван 97
Ветон Бериша 9
85′ Кристоф Кнасмюльнер 28
Мануэль Мартич 15
71′ Дени Алар 29
Андрия Павлович 22
98 Александр Максименко
92 Николай Рассказов
25 Лоренсо Мельгарехо
14 Георгий Джикия (к)
16 Сальваторе Боккетти
47 Роман Зобнин
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 32′
11 Фернанду
27 Александр Ломовицкий 73′ 70′
19 Александр Самедов
99 Педро Роша 73′
71 Ивелин Попов
40 Артем Тимофеев 81′
22 Михаил Игнатов
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
2 Угловые 4
18 Фолы 6
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Ален Бьери (Швейцария)
Боковой судья Стефан Де Алмейда (Швейцария)
Боковой судья Беким Зогай (Швейцария)
За воротами Урс Шнидер (Швейцария)
За воротами Лукас Фендрих (Швейцария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
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