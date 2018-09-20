У «Спартака» все плохо. Красно-белые потерпели фиаско в Вене

Источник: Спорт-Экспресс

Александр Рогулев из Вены

Проблемы «Рапида»

Даже жаль, что «Спартак» практически не встречался с «Рапидом». Последняя встреча — в 1966 году в рамках 1/8 финала Кубка обладателей кубков, когда австрийцы пошли дальше. Идеологически «Рапид» — рабоче-крестьянская команда. Считайте, народная. Титулов в стране у команды тоже больше всех, и над входом на «Вестштадион» (сейчас он носит имя спонсора) гордо красуются три звездочки. Последнее, 32-е, чемпионство у «Рапида» было десять лет назад.

Даже ситуация в «Рапиде» чем-то напоминает спартаковскую. В день матча многие австрийские газеты вышли с заголовками, посвященными главному тренеру команды Горану Джуричину. Новый сезон бундеслиги «Рапид» начал ужасно: после семи туров у команды 9 очков и место во второй половине таблицы. По мнению журналистов, нынешняя неделя — определяющая для Джуричина: в случае поражений от «Спартака» и «Зальцбурга» в воскресенье тренера вполне могут отправить в отставку. По крайней мере, этого требуют фанаты «Рапида», которые ну никак не мягче красно-белых коллег.

Фанатов в Вене много. До матча было два часа, но перед стадионом уже было немало людей. Что показательно, за долгие прогулки у арены я смог насчитать только пятерых австрийцев не «на цветах». Хотя бы бело-зеленый шарф был практически у каждого. Это могло осложнить задачу проникновения на стадион болельщикам «Спартака», которых в столицу Австрии прилетело немало. Это было понятно уже утром: в центре города русская речь встречалась постоянно. И даже в магазине сувениров напротив собора святого Стефана включили «Соло» некоего Мота, считая, что сейчас в России это модный исполнитель.

УЕФА же, как известно, наказал красно-белых закрытием гостевых секторов на двух выездных матчах. Первой такой игрой была встреча с ПАОК (2:3) в Салониках. Встреча в Вене — вторая.

Австрийское гостеприимство

Болельщиков «Спартака» опознать было очень просто: по словам-тегам «Глушаков», «Ещенко», «Каррера» и так далее. Понятно, что как бы нам ни был интересен сам футбол, скандальная ситуация в клубе все равно на первом месте. «То, что это все это вылезло на всеобщее обозрение, глупость и подлость. Это плохо с обеих сторон, — рассуждали болельщики красно-белых с опытом. — Все это плохо с обеих сторон. Но мы — за Карреру».

У самой арены концентрация гостей из Москвы увеличивалась. «Темой Глушакова не интересуюсь, — чеканил парень в белой майке. — Это у жены моей спрашивайте, это все женские разговоры. Мы вот как раз с ней приехали Вену: она город посмотреть, а я — футбол. Вот только переживаю, что попасть не получится, выгонят. Если что, будем говорить, что приехали из Латвии».

Но никаких дополнительных историй придумывать не пришлось. Австрийцы пропускали всех, у кого есть билеты, даже в атрибутике сборной России. Скорее всего, не выгоняли бы и в красно-белых футболках, но болельщики, вспоминая Севилью, сами перестраховались и с собой ничего не взяли. Разумеется, доброту работников стадиона фанаты «Спартака» восприняли за слабость, и уже на пятой минуте матча за воротами Александра Максименко организовался стихийный фан-сектор. Сначала из 50 человек, а к концу тайма — в два раза больше. За всем этим с VIP-трибуны наблюдал Леонид Федун.

За перемещениями фанатов, которые в какой-то момент даже зажгли фонарики на телефонах и начали исполнять песню про Москву, было интереснее смотреть, чем за происходившим на поле. Массимо Каррера практически не удивил со стартовым составом, разве что оставил в запасе Ивелина Попова, выпустив на его месте Артема Тимофеева. Он, кстати, имел единственный более-менее голевой момент за первые 45 минут, пробив прямо в руки Рихарда Штребингера.

К концу тайма на австрийском стадионе поняли, что с болельщиками «Спартака» надо что-то делать. Стихийный фан-сектор разрастался, и он не был никак отделен, что в какой-то момент могло привести к конфликту. Сначала попросили замолчать, что, естественно, было бесполезно. Потом пошли на крайнюю для австрийцев меру и переместили болельщиков на фан-сектор для гостей, закрытый УЕФА. К чему это может привести, сейчас трудно предсказать.

Каррера без атаки

После перерыва «Рапид», в первом тайме дававший «Спартаку» больше владеть мячом, активизировался и стал все чаще и чаще бывать на чужой половине поля. Очень быстро это привело к голу, пусть и довольно курьезному. После подачи углового Максименко так неудачно отбил мяч перед собой, что тот отскочил в ногу Тимофеева и залетел в ворота.

«Спартак» мог ответить практически сразу. Как это принято в новом сезоне — со «стандарта». Фернанду не хватило миллиметров, чтобы попасть в «девятку»: мяч попал в крестовину, отскочил в поле, а добивший его Боккетти находился в офсайде. Больше в атаке «Спартак» в этот вечер не показал ничего. Редкие выходы по флангам — не в счет, потому что опасности в них не было. Зато одна из контратак «Рапида» привела к тому, что Томас Мург нашел дырку между центральными защитниками, ворвался туда, и без проблем обыграл Максименко.