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22:57 (мск), источник: ТАСС

Андрей Федун: «Спартак» готов к штрафу после посещения болельщиками клуба матча ЛЕ в Вене

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. «Спартак» готов к тому, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может оштрафовать клуб за присутствие болельщиков команды на матче Лиги Европы с «Рапидом». Об этом ТАСС сказал член совета директоров красно-белых Андрей Федун.

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«Думаю, что оштрафуют либо “Рапид”, либо нас, если решение УЕФА было не пускать наших болельщиков. Хотя за проведение матча отвечают его организаторы», — сказал Андрей Федун.

В четверг «Спартак» в первом туре группового этапа турнира проиграл венскому «Рапиду» на выезде со счетом 0:2. Согласно указанию УЕФА, болельщикам «Спартака» было запрещено посещать игру в связи с поведением фанатов красно- белых, которые весной устроили беспорядки перед выездным матчем Лиги Европы с испанским «Атлетиком» (2:1) в рамках 1/16 финала турнира сезона-2017/18.

Организаторы матча в Вене свободно пропустили на игру с «Рапидом» болельщиков гостей, которые сосредоточились в одном из секторов, скандируя речевки в поддержку красно- белых. В середине первого тайма болельщики «Спартака» зажгли фонарики на мобильных телефонах, после чего диктор попросил их переместиться в официальный сектор для гостей, закрытый распоряжением УЕФА.

Ранее «Спартак» без своих болельщиков проводил гостевой матч квалификации Лиги чемпионов с греческим ПАОКом.

Рапид В 2:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
20.09.2018, 19:55 Групповой турнир: Группа G Allianz Stadion
Главные тренеры
Горан Джуричин Массимо Каррера
Голы
50′ Артем Тимофеев 40
68′ Томас Мург (Ш. Шваб) 29
Составы
Рихард Штребингер 30
Мерт Мюлдюр 3
Марвин Поцманн 19
Матео Барач 4
Марио Зоннляйтнер 6
Томас Мург 29
Штефан Шваб (к) 8
11′ Деян Любичич 39
76′ Андрей Иван 97
Ветон Бериша 9
85′ Кристоф Кнасмюльнер 28
Мануэль Мартич 15
71′ Дени Алар 29
Андрия Павлович 22
98 Александр Максименко
92 Николай Рассказов
25 Лоренсо Мельгарехо
14 Георгий Джикия (к)
16 Сальваторе Боккетти
47 Роман Зобнин
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 32′
11 Фернанду
27 Александр Ломовицкий 73′ 70′
19 Александр Самедов
99 Педро Роша 73′
71 Ивелин Попов
40 Артем Тимофеев 81′
22 Михаил Игнатов
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
2 Угловые 4
18 Фолы 6
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Ален Бьери (Швейцария)
Боковой судья Стефан Де Алмейда (Швейцария)
Боковой судья Беким Зогай (Швейцария)
За воротами Урс Шнидер (Швейцария)
За воротами Лукас Фендрих (Швейцария)
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