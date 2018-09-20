Тренер «Астаны» Бабаян рассказал о ничьей с киевским «Динамо» и задаче в Лиге Европы
Временный главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян подвел итоги матча группового раунда Лиги Европы против киевского «Динамо», передает корреспондент Vesti.kz.
Временный главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян подвел итоги матча группового раунда Лиги Европы против киевского «Динамо», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра первого тура группы К проходила на Олимпийском стадионе в столице Украины и завершилась со счетом 2:2.
На послематчевой
«Мы предупреждали, что будет давление с первых минут. Жаль, что пропустили уже на 11-й минуте. По ходу первого тайма смогли взять инициативу в свои руки, создали несколько моментов, заслуженно забили гол и были эпизоды, которые нужно было решать. К сожалению, пропустили гол в раздевалку — не совсем приятно.
Во втором тайме, конечно, нам пришлось немножко раскрыться, идти вперед —
Украинские журналисты спросили Бабаяна про разговор в перерыве с игроками и задачах «Астаны» в ЛЕ.
«В перерыве я просил ребят сыграть организованно, потому что нельзя было давать «Динамо» столько пространства. Были моменты, когда мы выключались из игры, но в целом — главным было не раскрываться. Я знал, что у нас будут моменты до последней минуты. И нам удалось забить. Благодарен команде, до конца играли, проявили характер — молодцы.
Руководство поставило перед нами задачу — выход из группы ЛЕ. Мы хотим в каждом матче набирать очки, а считать их будем 13 декабря. Хочется в каждой игре побеждать и набирать очки. Если играть организованно в каждом матче, то, думаю, все возможно, — отметил Бабаян.
|Александр Хацкевич
|Станимир Стойлов
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|5
|10
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|8
|Главный судья
|Халис Озкахья (Турция)