Тренер «Астаны» Бабаян рассказал о ничьей с киевским «Динамо» и задаче в Лиге Европы

Игра первого тура группы К проходила на Олимпийском стадионе в столице Украины и завершилась со счетом 2:2.

На послематчевой пресс-конференции Бабаян похвалил своих футболистов за характер, который позволил команде спастись от поражения на 95-й минуте.

«Мы предупреждали, что будет давление с первых минут. Жаль, что пропустили уже на 11-й минуте. По ходу первого тайма смогли взять инициативу в свои руки, создали несколько моментов, заслуженно забили гол и были эпизоды, которые нужно было решать. К сожалению, пропустили гол в раздевалку — не совсем приятно.

Во втором тайме, конечно, нам пришлось немножко раскрыться, идти вперед — из-за этого пропускали пару контратак, были моменты у «Динамо». К счастью, футболисты, которые вышли на замену, хорошо сумели себя проявить, а в целом вся команда — проявила характер. Мы абсолютно заслуженно заработали здесь первое очко, — сказал Бабаян на послематчевой пресс-конференции.

Украинские журналисты спросили Бабаяна про разговор в перерыве с игроками и задачах «Астаны» в ЛЕ.

«В перерыве я просил ребят сыграть организованно, потому что нельзя было давать «Динамо» столько пространства. Были моменты, когда мы выключались из игры, но в целом — главным было не раскрываться. Я знал, что у нас будут моменты до последней минуты. И нам удалось забить. Благодарен команде, до конца играли, проявили характер — молодцы.