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23:14 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Астаны» Бабаян рассказал о ничьей с киевским «Динамо» и задаче в Лиге Европы

Временный главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян подвел итоги матча группового раунда Лиги Европы против киевского «Динамо», передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра первого тура группы К проходила на Олимпийском стадионе в столице Украины и завершилась со счетом 2:2.

На послематчевой пресс-конференции Бабаян похвалил своих футболистов за характер, который позволил команде спастись от поражения на 95-й минуте.

«Мы предупреждали, что будет давление с первых минут. Жаль, что пропустили уже на 11-й минуте. По ходу первого тайма смогли взять инициативу в свои руки, создали несколько моментов, заслуженно забили гол и были эпизоды, которые нужно было решать. К сожалению, пропустили гол в раздевалку — не совсем приятно.

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Во втором тайме, конечно, нам пришлось немножко раскрыться, идти вперед — из-за этого пропускали пару контратак, были моменты у «Динамо». К счастью, футболисты, которые вышли на замену, хорошо сумели себя проявить, а в целом вся команда — проявила характер. Мы абсолютно заслуженно заработали здесь первое очко, — сказал Бабаян на послематчевой пресс-конференции.

Украинские журналисты спросили Бабаяна про разговор в перерыве с игроками и задачах «Астаны» в ЛЕ.

«В перерыве я просил ребят сыграть организованно, потому что нельзя было давать «Динамо» столько пространства. Были моменты, когда мы выключались из игры, но в целом — главным было не раскрываться. Я знал, что у нас будут моменты до последней минуты. И нам удалось забить. Благодарен команде, до конца играли, проявили характер — молодцы.

Руководство поставило перед нами задачу — выход из группы ЛЕ. Мы хотим в каждом матче набирать очки, а считать их будем 13 декабря. Хочется в каждой игре побеждать и набирать очки. Если играть организованно в каждом матче, то, думаю, все возможно, — отметил Бабаян.

Динамо К 2:2
Первый тайм: 2:1
Астана
20.09.2018, 19:55 Групповой турнир: Группа K НСК Олимпийский
Главные тренеры
Александр Хацкевич Станимир Стойлов
Голы
11′ Виктор Цыганков (В. Буяльский) 15
45+2′ Денис Гармаш 19
5 Марин Аничич (Ж. Кабананга) 21′
45 Роман Муртазаев (П. Энрике) 90+5′
Составы
Денис Бойко 71
Йосип Пиварич 23
43′ Никита Бурда 26
Тамаш Кадар 44
Томаш Кендзера 94
Сергей Сидорчук (к) 5
Беньямин Вербич 7
81′ Назарий Русин 43
79′ Денис Гармаш 19
Миккель Дуэлунн 99
90′ Виталий Буяльский 29
Николай Морозюк 9
90′ Виктор Цыганков 15
Владимир Шепелев 8
1 Ненад Ерич (к)
2 Антонио Рукавина
5 Марин Аничич
44 Евгений Постников
77 Дмитрий Шомко
6 Ласло Кляйнхайслер
11 Педру Энрике
18 Иван Маевский
20 Ришард Алмейда 80′
7 Серикжан Мужиков
14 Марин Томасов 88′
45 Роман Муртазаев
30 Жуниор Кабананга 82′
32 Рангело Янга
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 4
3 Угловые 5
10 Фолы 14
0 Офсайды 8
Судьи
Главный судья Халис Озкахья (Турция)
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