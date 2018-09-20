Массимо Каррера: Готов ли к отставке? Выбор предстоит руководству
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от «Рапида» в стартовом матче Лиги Европы (0:2).
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от «Рапида» в стартовом матче Лиги Европы (0:2).
Александр Рогулев
из Вены
— За счет чего «Спартак» должен был побеждать? Моментов почти не было.
— У соперника тоже не было много моментов, мы могли их сдерживать. Мы часто ошибались в последних передачах. И нам забили два гола
— Заходил ли в раздевалку Федун? И говорил ли о
— Нет, я лично президента не видел.
— Насколько сильно на команду отражаются потери, в том числе Промеса, Жиго, Глушакова…
— Конечно, мы знакомы с качествами Квинси. Особенно в фазе атаке. Промеса в нашей команде больше нет, и Адриану не было сегодня. Поэтому мы пытаемся подобрать того, кто лучше подходит к этой работе.
— Можно сказать, что Адриану не в форме?
— После паузы на игры сборных у него было на два дня больше отпускных, поэтому что его мама себя плохо чувствует. На данный момент он не может играть все 90 минут.
— «Спартак» проиграл два матча подряд. Впереди дерби. Вы готовы к отставке в случае поражения?
— Это не зависит от меня. Результат имеет значение, но я продолжаю свою работу. Выбор предстоит руководству.
— Несмотря на результат, у вас есть желание строить команду и работать дальше?
— Конечно, я имею желание продолжать работать с командой. Почему я не должен иметь это желание?
— Сегодня в стартовом составе вышли молодые ребята. При этом Ханни и Ташаев остаются на лавке. Они хуже готовы?
— В определенный момент делаешь выбор, который может оказаться или правильным, или неправильным. И позже проще судить, чем до. У Ханни мышечная усталость. Я даже не хотел брать его на лавку, потому что не знал, сколько он может выдержать на поле в случае выхода.
— После окончания матча вы сразу ушли в раздевалку. Это ваша традиция?
— Я всегда так поступал, всегда уходил в раздевалку после матча. А потом общаюсь там с командой, когда все заходят.
— В таком случае, что сказали в раздевалке?
— Что надо держать выше голову. Потому что на поле мои игроки выложились на 100%. Когда футболисты отдаются игре, я доволен. Они могут ошибаться в передачах, но главное, чтобы выкладывались на все 100.
— В чем секрет победы «Рапида»? Он переиграл вас ментально?
— Первый гол соперник забил после углового. По сути, у него не было ярких голевых моментов. Он разыгрывал мяч. Мы знали, что у «Рапида» хорошие игроки впереди. Но я не считаю, что у него было много ярких моментов.
|Горан Джуричин
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|11
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Ален Бьери (Швейцария)
|Боковой судья
|Стефан Де Алмейда (Швейцария)
|Боковой судья
|Беким Зогай (Швейцария)
|За воротами
|Урс Шнидер (Швейцария)
|За воротами
|Лукас Фендрих (Швейцария)