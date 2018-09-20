Массимо Каррера: Готов ли к отставке? Выбор предстоит руководству

Источник: Спорт-Экспресс

Александр Рогулев

из Вены

— За счет чего «Спартак» должен был побеждать? Моментов почти не было.

— У соперника тоже не было много моментов, мы могли их сдерживать. Мы часто ошибались в последних передачах. И нам забили два гола из-за двух наших ошибок. Были такие моменты, что если бы передача была бы выполнена лучше, исход был бы иным.

— Заходил ли в раздевалку Федун? И говорил ли о чем-то?

— Нет, я лично президента не видел.

— Насколько сильно на команду отражаются потери, в том числе Промеса, Жиго, Глушакова…

— Конечно, мы знакомы с качествами Квинси. Особенно в фазе атаке. Промеса в нашей команде больше нет, и Адриану не было сегодня. Поэтому мы пытаемся подобрать того, кто лучше подходит к этой работе.

— Можно сказать, что Адриану не в форме?

— После паузы на игры сборных у него было на два дня больше отпускных, поэтому что его мама себя плохо чувствует. На данный момент он не может играть все 90 минут.

— «Спартак» проиграл два матча подряд. Впереди дерби. Вы готовы к отставке в случае поражения?

— Это не зависит от меня. Результат имеет значение, но я продолжаю свою работу. Выбор предстоит руководству.

— Несмотря на результат, у вас есть желание строить команду и работать дальше?

— Конечно, я имею желание продолжать работать с командой. Почему я не должен иметь это желание?

— Сегодня в стартовом составе вышли молодые ребята. При этом Ханни и Ташаев остаются на лавке. Они хуже готовы?

— В определенный момент делаешь выбор, который может оказаться или правильным, или неправильным. И позже проще судить, чем до. У Ханни мышечная усталость. Я даже не хотел брать его на лавку, потому что не знал, сколько он может выдержать на поле в случае выхода.

— После окончания матча вы сразу ушли в раздевалку. Это ваша традиция?

— Я всегда так поступал, всегда уходил в раздевалку после матча. А потом общаюсь там с командой, когда все заходят.

— В таком случае, что сказали в раздевалке?

— Что надо держать выше голову. Потому что на поле мои игроки выложились на 100%. Когда футболисты отдаются игре, я доволен. Они могут ошибаться в передачах, но главное, чтобы выкладывались на все 100.

— В чем секрет победы «Рапида»? Он переиграл вас ментально?