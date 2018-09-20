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23:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Готов ли к отставке? Выбор предстоит руководству

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от «Рапида» в стартовом матче Лиги Европы (0:2).

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Источник: Спорт-Экспресс

Александр Рогулев
из Вены

— За счет чего «Спартак» должен был побеждать? Моментов почти не было.

— У соперника тоже не было много моментов, мы могли их сдерживать. Мы часто ошибались в последних передачах. И нам забили два гола из-за двух наших ошибок. Были такие моменты, что если бы передача была бы выполнена лучше, исход был бы иным.

— Заходил ли в раздевалку Федун? И говорил ли о чем-то?

— Нет, я лично президента не видел.

— Насколько сильно на команду отражаются потери, в том числе Промеса, Жиго, Глушакова…

— Конечно, мы знакомы с качествами Квинси. Особенно в фазе атаке. Промеса в нашей команде больше нет, и Адриану не было сегодня. Поэтому мы пытаемся подобрать того, кто лучше подходит к этой работе.

— Можно сказать, что Адриану не в форме?

— После паузы на игры сборных у него было на два дня больше отпускных, поэтому что его мама себя плохо чувствует. На данный момент он не может играть все 90 минут.

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— «Спартак» проиграл два матча подряд. Впереди дерби. Вы готовы к отставке в случае поражения?

— Это не зависит от меня. Результат имеет значение, но я продолжаю свою работу. Выбор предстоит руководству.

— Несмотря на результат, у вас есть желание строить команду и работать дальше?

— Конечно, я имею желание продолжать работать с командой. Почему я не должен иметь это желание?

— Сегодня в стартовом составе вышли молодые ребята. При этом Ханни и Ташаев остаются на лавке. Они хуже готовы?

— В определенный момент делаешь выбор, который может оказаться или правильным, или неправильным. И позже проще судить, чем до. У Ханни мышечная усталость. Я даже не хотел брать его на лавку, потому что не знал, сколько он может выдержать на поле в случае выхода.

— После окончания матча вы сразу ушли в раздевалку. Это ваша традиция?

— Я всегда так поступал, всегда уходил в раздевалку после матча. А потом общаюсь там с командой, когда все заходят.

— В таком случае, что сказали в раздевалке?

— Что надо держать выше голову. Потому что на поле мои игроки выложились на 100%. Когда футболисты отдаются игре, я доволен. Они могут ошибаться в передачах, но главное, чтобы выкладывались на все 100.

— В чем секрет победы «Рапида»? Он переиграл вас ментально?

— Первый гол соперник забил после углового. По сути, у него не было ярких голевых моментов. Он разыгрывал мяч. Мы знали, что у «Рапида» хорошие игроки впереди. Но я не считаю, что у него было много ярких моментов.

Рапид В 2:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
20.09.2018, 19:55 Групповой турнир: Группа G Allianz Stadion
Главные тренеры
Горан Джуричин Массимо Каррера
Голы
50′ Артем Тимофеев 40
68′ Томас Мург (Ш. Шваб) 29
Составы
Рихард Штребингер 30
Мерт Мюлдюр 3
Марвин Поцманн 19
Матео Барач 4
Марио Зоннляйтнер 6
Томас Мург 29
Штефан Шваб (к) 8
11′ Деян Любичич 39
76′ Андрей Иван 97
Ветон Бериша 9
85′ Кристоф Кнасмюльнер 28
Мануэль Мартич 15
71′ Дени Алар 29
Андрия Павлович 22
98 Александр Максименко
92 Николай Рассказов
25 Лоренсо Мельгарехо
14 Георгий Джикия (к)
16 Сальваторе Боккетти
47 Роман Зобнин
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 32′
11 Фернанду
27 Александр Ломовицкий 73′ 70′
19 Александр Самедов
99 Педро Роша 73′
71 Ивелин Попов
40 Артем Тимофеев 81′
22 Михаил Игнатов
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
2 Угловые 4
18 Фолы 6
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Ален Бьери (Швейцария)
Боковой судья Стефан Де Алмейда (Швейцария)
Боковой судья Беким Зогай (Швейцария)
За воротами Урс Шнидер (Швейцария)
За воротами Лукас Фендрих (Швейцария)
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