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23:20 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер киевского «Динамо» оценил игру «Астаны» и исключил свою отставку после ничьей в ЛЕ

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал ничью с «Астаной» в групповом раунде Лиги Европы, сообщает Footboom.com.

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Игра первого тура группы К проходила на Олимпийском стадионе в столице Украины и завершилась со счетом 2:2.

— Перед матчем ходили разговоры, что в случае очередной неудачи вы можете покинуть команды. После ничьей вы остаетесь в «Динамо»?
— Мы закрыли этот вопрос давным-давно. Вы же слышали, что сказал президент. Команда управляемая, все остальное — второстепенно, — сказал Хацкевич.

— Два гола «Динамо» пропустило после грубых ошибок в обороне. Что происходит с защитой «Динамо»?
— Подвела концентрация внимания. В первом случае, вроде бы момент закончился, но соперник подхватил мяч, выполнил передачу… Это индивидуальные ошибки, но кто именно ошибся, я называть фамилий не буду. Мы разберемся внутри коллектива, конечно, с каждого будет спрос.

— «Астана» пропустила в конце первого тайма, «Динамо» — в конце второго. С чем связана потеря концентрации?
— Индивидуальные ошибки. У «Астаны» ошибся вратарь, а у нас игроки, которые не доработали один в один при стандартных положениях. Концентрация и где-то усталость.

— Сидиклей, Чече, Буэно — почему не играют новички, а некоторые не попадают даже в заявку? Это следствие конфликта со спортивным директором Евгением Красниковым?
— Что вы все ищете конфликты?! У нас нормальные отношения и с Красниковым тоже. Выходят на поле те, кто лучше готов. Я ведь не враг себе. Ни о каком конфликте речи нет.

— Любая тренерская работа перечеркнется в случае грубых ошибок футболистов. Как в случае с обрезкой Гармаша. Как этого избежать?
— Это все класс футболиста. Кто, например, заставил ошибаться Бурду? По телевизору можно смотреть матчи «Барселоны», но мы должны играть в более надежный футбол. Просил ребят делать больше вертикальных передач, нацеленных. А к футболу на мелких передачах мы не готовы. Повторюсь, это класс футболистов. Если получается, играй, тебе слова никто не скажет. Но если нет — не тяни. Имеем, что имеем.

— Уже шесть матчей «Динамо» без побед. Может, стоит пригласить психолога?
— Любой результат… Для нас, для «Динамо», ничья — это тоже поражения. Но по настрою ребят у меня никаких претензий нет. Я говорю о классе и уровню футболистов. Конечно, такие игры и такой результат не придает сил, но в плане психологическом команда достаточно устойчивая.

— Это пик команды или еще есть куда расти? Не исчерпали ли себя игроки «Динамо»?
— Пределу совершенства нет. Нужно работать и терпеть. Только через работу можно добиться прогресса и результата. Нужно двигаться от простого — терпеть и работать. И, конечно, выполнять то, что просят тренеры. Вы сказали — «Динамо» исчерпало себя. Вы хотите как-то принизить? Наоборот, ребят сейчас нужно поддержать.

— Как теперь оцениваете шансы на выход из группы?
— Турнир только начался, впереди пять матчей. Задача прежняя — выход из группы. Шансы оценивать я не возьмусь.

— Как оцените игру футболистов «Астаны»?
— Они добились результата, сыграли отлично.

— На пять?
— Если задача была выиграть, тогда четыре с плюсом.

Отметим, что во втором туре ЛЕ «Астана» 4 октября дома примет «Ренн», а «Динамо» в этот же день на своем поле встретится с «Яблонцем».

Динамо К 2:2
Первый тайм: 2:1
Астана
20.09.2018, 19:55 Групповой турнир: Группа K НСК Олимпийский
Главные тренеры
Александр Хацкевич Станимир Стойлов
Голы
11′ Виктор Цыганков (В. Буяльский) 15
45+2′ Денис Гармаш 19
5 Марин Аничич (Ж. Кабананга) 21′
45 Роман Муртазаев (П. Энрике) 90+5′
Составы
Денис Бойко 71
Йосип Пиварич 23
43′ Никита Бурда 26
Тамаш Кадар 44
Томаш Кендзера 94
Сергей Сидорчук (к) 5
Беньямин Вербич 7
81′ Назарий Русин 43
79′ Денис Гармаш 19
Миккель Дуэлунн 99
90′ Виталий Буяльский 29
Николай Морозюк 9
90′ Виктор Цыганков 15
Владимир Шепелев 8
1 Ненад Ерич (к)
2 Антонио Рукавина
5 Марин Аничич
44 Евгений Постников
77 Дмитрий Шомко
6 Ласло Кляйнхайслер
11 Педру Энрике
18 Иван Маевский
20 Ришард Алмейда 80′
7 Серикжан Мужиков
14 Марин Томасов 88′
45 Роман Муртазаев
30 Жуниор Кабананга 82′
32 Рангело Янга
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 4
3 Угловые 5
10 Фолы 14
0 Офсайды 8
Судьи
Главный судья Халис Озкахья (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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