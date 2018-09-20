Тренер киевского «Динамо» оценил игру «Астаны» и исключил свою отставку после ничьей в ЛЕ

Игра первого тура группы К проходила на Олимпийском стадионе в столице Украины и завершилась со счетом 2:2.

— Перед матчем ходили разговоры, что в случае очередной неудачи вы можете покинуть команды. После ничьей вы остаетесь в «Динамо»?

— Мы закрыли этот вопрос давным-давно. Вы же слышали, что сказал президент. Команда управляемая, все остальное — второстепенно, — сказал Хацкевич.

— Два гола «Динамо» пропустило после грубых ошибок в обороне. Что происходит с защитой «Динамо»?

— Подвела концентрация внимания. В первом случае, вроде бы момент закончился, но соперник подхватил мяч, выполнил передачу… Это индивидуальные ошибки, но кто именно ошибся, я называть фамилий не буду. Мы разберемся внутри коллектива, конечно, с каждого будет спрос.

— «Астана» пропустила в конце первого тайма, «Динамо» — в конце второго. С чем связана потеря концентрации?

— Индивидуальные ошибки. У «Астаны» ошибся вратарь, а у нас игроки, которые не доработали один в один при стандартных положениях. Концентрация и где-то усталость.

— Сидиклей, Чече, Буэно — почему не играют новички, а некоторые не попадают даже в заявку? Это следствие конфликта со спортивным директором Евгением Красниковым?

— Что вы все ищете конфликты?! У нас нормальные отношения и с Красниковым тоже. Выходят на поле те, кто лучше готов. Я ведь не враг себе. Ни о каком конфликте речи нет.

— Любая тренерская работа перечеркнется в случае грубых ошибок футболистов. Как в случае с обрезкой Гармаша. Как этого избежать?

— Это все класс футболиста. Кто, например, заставил ошибаться Бурду? По телевизору можно смотреть матчи «Барселоны», но мы должны играть в более надежный футбол. Просил ребят делать больше вертикальных передач, нацеленных. А к футболу на мелких передачах мы не готовы. Повторюсь, это класс футболистов. Если получается, играй, тебе слова никто не скажет. Но если нет — не тяни. Имеем, что имеем.

— Уже шесть матчей «Динамо» без побед. Может, стоит пригласить психолога?

— Любой результат… Для нас, для «Динамо», ничья — это тоже поражения. Но по настрою ребят у меня никаких претензий нет. Я говорю о классе и уровню футболистов. Конечно, такие игры и такой результат не придает сил, но в плане психологическом команда достаточно устойчивая.

— Это пик команды или еще есть куда расти? Не исчерпали ли себя игроки «Динамо»?

— Пределу совершенства нет. Нужно работать и терпеть. Только через работу можно добиться прогресса и результата. Нужно двигаться от простого — терпеть и работать. И, конечно, выполнять то, что просят тренеры. Вы сказали — «Динамо» исчерпало себя. Вы хотите как-то принизить? Наоборот, ребят сейчас нужно поддержать.

— Как теперь оцениваете шансы на выход из группы?

— Турнир только начался, впереди пять матчей. Задача прежняя — выход из группы. Шансы оценивать я не возьмусь.

— Как оцените игру футболистов «Астаны»?

— Они добились результата, сыграли отлично.

— На пять?

— Если задача была выиграть, тогда четыре с плюсом.