Тренер «Рапида» поблагодарил защитников команды за игру против «Спартака» в ЛЕ

«Рапид» в первом туре группового этапа турнира обыграл дома красно-белых со счетом 2:0.

«Мы смогли проанализировать сильные стороны соперника, который хорошо держит мяч и много забивает головой. Это мы смогли учесть, и я за это передаю большой комплимент нашим защитникам, — сказал тренер. — Первый тайм был напряженным для нас, ну, а во втором мы показали больше мастерства. Особенно меня порадовала контратака, после которой мы забили второй гол».

По словам тренера, давать сейчас прогнозы на распределение мест в группе G преждевременно. «Объективно, у “Спартака” отсутствовали четыре-пять игроков основного состава. Нужно быть осторожным в дальнейших прогнозах на группу. Очевидно, что мы довольны», — отметил он.

В заявку «Спартака» на матч не попали защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, о чем тренерский штаб «Рапида» знал, рассказал Джуричин. «Мы все знали о проблемах москвичей, подготовились к сопернику хорошо. Мы все знали про Зе Луиша, про скоростного Зобнина и отличного защитника Джикию. Мы очень качественно подготовились к матчу», — отметил он.