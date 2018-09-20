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7«Спартак» проиграл «Рапиду» в Лиге Европы
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20 сентября, источник: ТАСС

Тренер «Рапида» поблагодарил защитников команды за игру против «Спартака» в ЛЕ

ВЕНА, 20 сентября. /ТАСС/. Главный тренер венского «Рапида» Горан Джуричин похвалил своих футболистов за игру в обороне в матче Лиги Европы со «Спартаком». Об этом он рассказал журналистам.

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«Рапид» в первом туре группового этапа турнира обыграл дома красно-белых со счетом 2:0.

«Мы смогли проанализировать сильные стороны соперника, который хорошо держит мяч и много забивает головой. Это мы смогли учесть, и я за это передаю большой комплимент нашим защитникам, — сказал тренер. — Первый тайм был напряженным для нас, ну, а во втором мы показали больше мастерства. Особенно меня порадовала контратака, после которой мы забили второй гол».

По словам тренера, давать сейчас прогнозы на распределение мест в группе G преждевременно. «Объективно, у “Спартака” отсутствовали четыре-пять игроков основного состава. Нужно быть осторожным в дальнейших прогнозах на группу. Очевидно, что мы довольны», — отметил он.

В заявку «Спартака» на матч не попали защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, о чем тренерский штаб «Рапида» знал, рассказал Джуричин. «Мы все знали о проблемах москвичей, подготовились к сопернику хорошо. Мы все знали про Зе Луиша, про скоростного Зобнина и отличного защитника Джикию. Мы очень качественно подготовились к матчу», — отметил он.

В следующем туре «Спартак» примет испанский «Вильярреал», «Рапид» в гостях сыграет с шотландским «Рейнджерс». Обе встречи пройдут 4 октября.

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