«Спартак» не будет наказан за присутствие болельщиков на матче с «Рапидом»

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В четверг «Спартак» на выезде проиграл венскому «Рапиду» со счетом 0:2 в стартовом матче группового этапа Лиги Европы. Согласно указанию УЕФА, болельщикам «Спартака» было запрещено посещать игру в связи с поведением фанатов, которые весной устроили беспорядки перед выездным матчем Лиги Европы с испанским «Атлетиком» (2:1) в рамках 1/16 финала турнира сезона-2017/18. В середине первого тайма принимающая сторона открыла гостевой сектор и пригласила туда болельщиков «Спартака».

«У “Спартака” не возникнет проблем из-за этого. УЕФА запретил клубу продавать билеты своим болельщикам на этот матч. Болельщики “Спартака” сами приобретали билеты, это не может вызвать какие-то последствия», — сказал делегат.

«Перед игрой мы договорились, если на стадионе будут замечены болельщики “Спартака”, мы переместим их на отдельный сектор по причинам безопасности, — продолжил он. — На игре было около 200 болельщиков “Спартака”, когда они оказались в окружении австрийцев, могли возникнуть какие-то эксцессы. По их поведению во время матча не возникло вопросов, но все же мы решили их переместить».