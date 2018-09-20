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7«Спартак» проиграл «Рапиду» в Лиге Европы
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20 сентября, источник: ТАСС

«Спартак» не будет наказан за присутствие болельщиков на матче с «Рапидом»

ВЕНА, 20 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» не будет наказан за присутствие своих болельщиков на гостевом секторе во время матча Лиги Европы против венского «Рапида». Об этом журналистам сообщил работавший на матче делегат Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В четверг «Спартак» на выезде проиграл венскому «Рапиду» со счетом 0:2 в стартовом матче группового этапа Лиги Европы. Согласно указанию УЕФА, болельщикам «Спартака» было запрещено посещать игру в связи с поведением фанатов, которые весной устроили беспорядки перед выездным матчем Лиги Европы с испанским «Атлетиком» (2:1) в рамках 1/16 финала турнира сезона-2017/18. В середине первого тайма принимающая сторона открыла гостевой сектор и пригласила туда болельщиков «Спартака».

«У “Спартака” не возникнет проблем из-за этого. УЕФА запретил клубу продавать билеты своим болельщикам на этот матч. Болельщики “Спартака” сами приобретали билеты, это не может вызвать какие-то последствия», — сказал делегат.

«Перед игрой мы договорились, если на стадионе будут замечены болельщики “Спартака”, мы переместим их на отдельный сектор по причинам безопасности, — продолжил он. — На игре было около 200 болельщиков “Спартака”, когда они оказались в окружении австрийцев, могли возникнуть какие-то эксцессы. По их поведению во время матча не возникло вопросов, но все же мы решили их переместить».

В следующем туре «Спартак» примет испанский «Вильярреал», «Рапид» в гостях сыграет с шотландским «Рейнджерс». Обе встречи пройдут 4 октября.

Рапид В 2:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
20.09.2018, 19:55 Групповой турнир: Группа G Allianz Stadion
Главные тренеры
Горан Джуричин Массимо Каррера
Голы
50′ Артем Тимофеев 40
68′ Томас Мург (Ш. Шваб) 29
Составы
Рихард Штребингер 30
Мерт Мюлдюр 3
Марвин Поцманн 19
Матео Барач 4
Марио Зоннляйтнер 6
Томас Мург 29
Штефан Шваб (к) 8
11′ Деян Любичич 39
76′ Андрей Иван 97
Ветон Бериша 9
85′ Кристоф Кнасмюльнер 28
Мануэль Мартич 15
71′ Дени Алар 29
Андрия Павлович 22
98 Александр Максименко
92 Николай Рассказов
25 Лоренсо Мельгарехо
14 Георгий Джикия (к)
16 Сальваторе Боккетти
47 Роман Зобнин
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 32′
11 Фернанду
27 Александр Ломовицкий 73′ 70′
19 Александр Самедов
99 Педро Роша 73′
71 Ивелин Попов
40 Артем Тимофеев 81′
22 Михаил Игнатов
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
2 Угловые 4
18 Фолы 6
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Ален Бьери (Швейцария)
Боковой судья Стефан Де Алмейда (Швейцария)
Боковой судья Беким Зогай (Швейцария)
За воротами Урс Шнидер (Швейцария)
За воротами Лукас Фендрих (Швейцария)
Обозначения
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