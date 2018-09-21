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00:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» удержал ничью в Копенгагене. Как это было

Классный перфоманс «Копенгагена» и идеальный ассист от Дриусси.

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Источник: Reuters

Чем хороши еврокубки, так это возможностью увидеть быт других клубов. И тут не только продажа пива на стадионе. Об этом и так все знают. Вот другая фишка: предматчевая разминка игроков «Копенгагена» сдвинута максимально к фанатскому сектору. В результате футболисты разминаются под мощный заряд от болельщиков. Мелочь, но выглядит душевно.

А еще в «Копенгагене» тоже умеют болеть. Перфоманс и предматчевая атмосфера приятно впечатлила. Это даже не смотря на то, что стадион на 38 000 зрителей заполнился лишь наполовину. Фанатов из Питера доехало визуально около 500 человек — не так уж и много. Это объясняется высокими ценами в Копенгагене (горячее блюда в большинстве ресторанов — от 1000 рублей).

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Уже к пятой минуте «Зенит» должен был вести со счетом 2:0. Сначала Ерохин вышел один на один с голкипером, но, принимая мяч, сместился сильно в право и бил уже с острого угла. Через мгновение уже Дриусси бил слету практически с точки пенальти, но не попал по мячу.

Однако затем игра выровнялась, появились моменты и у «Копенгагена». А на 40-й минуте хозяева обязаны были открывать счет, но Скова пробил в штангу. Анюков не успел накрыть удар соперника. Важно: капитан «Зенита» вышел на позицию левого защитника, которая ему менее привычна. Семак в еврокубках стабильно ставит ветерана, а не на молодого Набиуллина. Хотя в РПЛ в этом сезоне все семь раз в основе выходил именно Эльмир. Судя по всему, на взгляд тренера в еврокубках полезнее именно опытный футболист.

Еще одна фишка сегодня «Зенита» (в том числе в матче против «Копенгагена»): При позиционных атаках Дзюба смещается на левый фланг, а по центру врывается Ерохин. Эта комбинация несколько раз повторялась по ходу матча. И на 44-й минуте гол случился именно в такой конфигурации. Ерохин в центре оттянул на себя внимание защитника. Дзюба с левого фланга начал атаку, а ключевую роль сыграл Дриусси. Аргентинец у штрафной моментально развернулся и выдал идеальный проникающий пас на Мака. Тому оставалось лишь не запороть, с чем он и справился. За день до матча тренера «Копенгагена» спросили, кого он может отметить из зенитовцев. Внезапно первая фамилия, которую Сольбаккен произнес, была «Мак». Тренер как чувствовал, откуда придет беда, но ничего не смог с этим сделать.

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Забитый мяч «Зенита» случился прямо перед перерывом. Ценители штампов наверняка бы сказали «гол в раздевалку». Важнее, что с психологической точки зрения это был идеальный момент для гостей. Только у хозяев пошла игра, и тут бац — тащите.

Правда после перерыва едва не пришлось тащить уже нам. На 55-й минуте выручил Лунев. С ним на воротах «Зенит» выглядит весьма уверенно. Хотя на 62-й не спас и он, когда на дальней штанге замкнул Сотириу. Кстати, материализовался форвард именно из-под 35-летнего Анюкова.

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Надо признать, что при счете 1:1 «Копенгаген» значительно прижал «Зенит». Мяч в большей степени контролировали хозяева. Выход Маркизио вместо Мака не изменил ситуацию. Дзюба в игре участвовал мало, поскольку мяч до него практически не доходил.

В конце матча несколько раз было страшновато — «Копенгаген» давил. Хотя и у Ерохина были два шикарных момента на 85-й и 87-й минуте. Полузащитник оба раза плохо принял передачи, входя в штрафную.
Ничья в целом по делу. Моментов обе команды создали прилично. Если учитывать штангу в первом тайме, то результат для «Зенита» вполне приемлемый. Для выхода из группы вполне устраивает график: ничьи в гостях, победы дома.

4 октября «Зенит» примет «Славию».

Копенгаген 1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
20.09.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа C Parken Stadium
Главные тренеры
Столе Сольбаккен Сергей Семак
Голы
63′ Пьерос Сотириу (В. Фишер) 28
20 Роберт Мак (С. Дриусси, Д. Кузяев) 44′
Составы
Ессе Йоронен 21
Петер Анкерсен 22
37′ Николай Бойлесен 20
69′ Андреас Бьелланн 5
Денис Вавро 19
Роберт Сков 29
Хосе Карлуш Гонсалвеш Зека (к) 10
Даме Ндой 14
90′ Виктор Фишер 7
90+5′ Сотирис Папаяннопулос 4
61′ Николай Томсен 8
Расмус Фальк 33
77′ Пьерос Сотириу 28
Ян Грегуш 16
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
2 Александр Анюков (к)
6 Бранислав Иванович
13 Луиш Нету
5 Леандро Паредес
21 Александр Ерохин
22 Артем Дзюба 90+1′
11 Себастьян Дриусси 79′
17 Олег Шатов
14 Далер Кузяев 89′
29 Антон Заболотный
20 Роберт Мак 58′
10 Клаудио Маркизио 90+4′
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 2
14 Фолы 10
1 Офсайды 8
Судьи
Главный судья Георгий Кабаков (Болгария)
Боковой судья Диян Валков (Болгария)
Боковой судья Мартин Маргаритов (Болгария)
За воротами Станислав Тодоров (Болгария)
За воротами Никола Попов (Болгария)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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