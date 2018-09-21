«Арсенал» обыграл «Ворсклу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы

В составе победителей забитыми мячами отметились Пьер- Эмерик Обамейянг (32-я и 56-я минуты), Данни Уэлбек (48) и Месут Озил (74), у проигравших отличились Владимир Чеснаков (77) и Вячеслав Шарпар (90). В другом матче группы E португальский «Спортинг» на своем поле обыграл азербайджанский «Карабах» — 2:0. В следующем туре состоятся матчи «Карабах» — «Арсенал» и «Ворскла» — «Спортинг».