«Арсенал» обыграл «Ворсклу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы
ТАСС, 21 сентября. Английский футбольный клуб «Арсенал» одержал победу над украинской «Ворсклой» со счетом 4:2 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
ТАСС, 21 сентября. Английский футбольный клуб «Арсенал» одержал победу над украинской «Ворсклой» со счетом 4:2 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
В составе победителей забитыми мячами отметились Пьер- Эмерик Обамейянг (32-я и 56-я минуты), Данни Уэлбек (48) и Месут Озил (74), у проигравших отличились Владимир Чеснаков (77) и Вячеслав Шарпар (90). В другом матче группы E португальский «Спортинг» на своем поле обыграл азербайджанский «Карабах» — 2:0. В следующем туре состоятся матчи «Карабах» — «Арсенал» и «Ворскла» — «Спортинг».
Результаты других матчей игрового дня:
АЕК (Кипр) — «Цюрих» (Швейцария) — 0:1;.
«Лудогорец» (Болгария) — «Байер» (Германия) — 2:3;.
«Лейпциг» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия) — 2:3;.
«Селтик» (Шотландия) — «Русенборг» (Норвегия) — 1:0;.
«Динамо» (Хорватия) — «Фенербахче» (Турция) — 4:1;.
«Спартак» (Словакия) — «Андерлехт» (Бельгия) — 1:0;.
«Дюделанж» (Люксембург) — «Милан» (Италия) — 0:1;.
«Олимпиакос» (Греция) — «Бетис» (Испания) — 0:0.
Матчи второго тура группового этапа Лиги Европы пройдут 4 октября.
|Эмери Унаи
|Василий Сачко
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Барт Фертентен (Бельгия)