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00:11 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» обыграл «Ворсклу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы

ТАСС, 21 сентября. Английский футбольный клуб «Арсенал» одержал победу над украинской «Ворсклой» со счетом 4:2 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Пьер- Эмерик Обамейянг (32-я и 56-я минуты), Данни Уэлбек (48) и Месут Озил (74), у проигравших отличились Владимир Чеснаков (77) и Вячеслав Шарпар (90). В другом матче группы E португальский «Спортинг» на своем поле обыграл азербайджанский «Карабах» — 2:0. В следующем туре состоятся матчи «Карабах» — «Арсенал» и «Ворскла» — «Спортинг».

Результаты других матчей игрового дня:

АЕК (Кипр) — «Цюрих» (Швейцария) — 0:1;.

«Лудогорец» (Болгария) — «Байер» (Германия) — 2:3;.

«Лейпциг» (Германия) — «Зальцбург» (Австрия) — 2:3;.

«Селтик» (Шотландия) — «Русенборг» (Норвегия) — 1:0;.

«Динамо» (Хорватия) — «Фенербахче» (Турция) — 4:1;.

«Спартак» (Словакия) — «Андерлехт» (Бельгия) — 1:0;.

«Дюделанж» (Люксембург) — «Милан» (Италия) — 0:1;.

«Олимпиакос» (Греция) — «Бетис» (Испания) — 0:0.

Матчи второго тура группового этапа Лиги Европы пройдут 4 октября.

Арсенал 4:2
Первый тайм: 1:0
Ворскла
20.09.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа E Emirates Stadium
Главные тренеры
Эмери Унаи Василий Сачко
Голы
32′ Пьер-Эмерик Обамеянг (А. Ивоби) 14
48′ Дэнни Уэлбек (Г. Мхитарян) 23
56′ Пьер-Эмерик Обамеянг (Г. Мхитарян) 14
74′ Месут Езил (Ш. Лихтштайнер) 10
17 Владимир Чеснаков 77′
11 Вячеслав Шарпар (П. Ребенок) 90+4′
Составы
Бернд Лено 19
Сократис Папастатопулос 5
Штефан Лихтштайнер 12
Роб Холдинг 16
Начо Монреаль 18
Мохамед Эль-Нени 4
Генрих Мхитарян 7
Дэнни Уэлбек 23
57′ Лукас Торрейра 11
Месут Езил 10
57′ Пьер-Эмерик Обамеянг 14
Маттео Гендузи 29
70′ Алекс Ивоби 17
Эмиль Смит-Роу 55
1 Богдан Шуст
4 Игорь Пердута
44 Ардин Даллку
66 Сержиу Батиста де Соуза Артур
11 Вячеслав Шарпар 19′
17 Владимир Чеснаков
82 Павел Ребенок
26 Юрий Коломоец
29 Дмитрий Кравченко 70′
6 Александр Скляр
30 Александр Кобахидзе 77′
9 Михаил Сергийчук
10 Владислав Кулач 75′
14 Николас Карека
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 5
5 Удары в створ 3
7 Угловые 1
12 Фолы 8
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Барт Фертентен (Бельгия)
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