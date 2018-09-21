«Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы

В составе российской команды забитым мячом отметился Роберт Мак (44-я минута), у хозяев отличился Пьерос Сотириу (63). В другом матче группы C чешская «Славия» обыграла на своем поле французский «Бордо» — 1:0.

«Зенит» третий сезон подряд играет в групповом этапе Лиги Европы. В предыдущих двух розыгрышах турнира российский клуб одерживал победы в первом туре соревнований. В сезоне-2016/17 команда из Санкт-Петербурга в гостях обыграла израильский «Маккаби» из Тель-Авива (4:3), а в прошлом сезоне также на выезде был разгромлен македонский «Вардар» (5:0).

Выступление в текущем розыгрыше Лиги Европы «Зенит» начал с третьего квалификационного раунда. В прошлом сезоне команда стартовала с той же стадии и дошла до 1/8 финала, где по сумме двух встреч уступила немецкому «Лейпцигу».