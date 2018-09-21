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00:08 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы

ТАСС, 20 сентября. Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с датским «Копенгагеном» со счетом 1:1 в гостевом матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

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В составе российской команды забитым мячом отметился Роберт Мак (44-я минута), у хозяев отличился Пьерос Сотириу (63). В другом матче группы C чешская «Славия» обыграла на своем поле французский «Бордо» — 1:0.

«Зенит» третий сезон подряд играет в групповом этапе Лиги Европы. В предыдущих двух розыгрышах турнира российский клуб одерживал победы в первом туре соревнований. В сезоне-2016/17 команда из Санкт-Петербурга в гостях обыграла израильский «Маккаби» из Тель-Авива (4:3), а в прошлом сезоне также на выезде был разгромлен македонский «Вардар» (5:0).

Выступление в текущем розыгрыше Лиги Европы «Зенит» начал с третьего квалификационного раунда. В прошлом сезоне команда стартовала с той же стадии и дошла до 1/8 финала, где по сумме двух встреч уступила немецкому «Лейпцигу».

В следующем туре «Зенит» примет чешскую «Славию», «Копенгаген» в гостях сыграет с французским «Бордо». Обе встречи пройдут 4 октября.

Копенгаген 1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
20.09.2018, 22:00 Групповой турнир: Группа C Parken Stadium
Главные тренеры
Столе Сольбаккен Сергей Семак
Голы
63′ Пьерос Сотириу (В. Фишер) 28
20 Роберт Мак (С. Дриусси, Д. Кузяев) 44′
Составы
Ессе Йоронен 21
Петер Анкерсен 22
37′ Николай Бойлесен 20
69′ Андреас Бьелланн 5
Денис Вавро 19
Роберт Сков 29
Хосе Карлуш Гонсалвеш Зека (к) 10
Даме Ндой 14
90′ Виктор Фишер 7
90+5′ Сотирис Папаяннопулос 4
61′ Николай Томсен 8
Расмус Фальк 33
77′ Пьерос Сотириу 28
Ян Грегуш 16
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
2 Александр Анюков (к)
6 Бранислав Иванович
13 Луиш Нету
5 Леандро Паредес
21 Александр Ерохин
22 Артем Дзюба 90+1′
11 Себастьян Дриусси 79′
17 Олег Шатов
14 Далер Кузяев 89′
29 Антон Заболотный
20 Роберт Мак 58′
10 Клаудио Маркизио 90+4′
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 2
14 Фолы 10
1 Офсайды 8
Судьи
Главный судья Георгий Кабаков (Болгария)
Боковой судья Диян Валков (Болгария)
Боковой судья Мартин Маргаритов (Болгария)
За воротами Станислав Тодоров (Болгария)
За воротами Никола Попов (Болгария)
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