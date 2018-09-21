Семак: «Зенит» имел шансы победить «Копенгаген» в матче ЛЕ, но результат был по игре

«Как говорили и перед матчем, группа достаточно ровная, игра получилась такая же, результат по игре, — сказал Семак. — В первом тайме мы не очень хорошо смотрелись, во втором играли лучше. К сожалению, пропустили, а сами не забили второй мяч, к сожалению, не выиграли. Были шансы победить, но, думаю, что результат по игре».