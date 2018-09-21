Семак: «Зенит» имел шансы победить «Копенгаген» в матче ЛЕ, но результат был по игре

В четверг «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Копенгагеном» со счетом 1:1.
«Как говорили и перед матчем, группа достаточно ровная, игра получилась такая же, результат по игре, — сказал Семак. — В первом тайме мы не очень хорошо смотрелись, во втором играли лучше. К сожалению, пропустили, а сами не забили второй мяч, к сожалению, не выиграли. Были шансы победить, но, думаю, что результат по игре».
«Как и любую команду, ничейный результат не может радовать. Если брать турнирную таблицу и борьбу, то ничья на выезде с сильным соперником — это неплохой результат, скажем так. Естественно, всегда хочется побеждать», — добавил наставник «Зенита».
В следующем туре группового этапа петербургский клуб 4 октября примет чешскую «Славию».