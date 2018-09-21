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01:58 (мск), источник: ТАСС

Россия набрала 0,5 балла по итогам первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы

ТАСС, 21 сентября. Россия благодаря победе «Краснодара» и ничьей «Зенита» на групповом этапе Лиги Европы завоевала 0,5 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и продолжает уверенно занимать шестое место, опережая Португалию.

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По итогам матчей первого тура группового раунда турнира у России сейчас 45,882 балла после победы «Краснодара» в Турции над местным «Акхисаром» (1:0) и ничьей «Зенита» на выезде с «Копенгагеном» (1:1). Еще один российский участник Лиги Европы — «Спартак» — уступил в Австрии «Рапиду» со счетом 0:2 и не принес очков в таблицу коэффициентов.

Единственный участник Лиги Европы от Португалии, лиссабонский «Спортинг», обыграл дома азербайджанский «Карабах» (2:0) и помог набрать стране 40,432 балла. Идущая на пятом месте в таблице коэффициентов Франция набрала 51,498 балла после того, как из трех ее клубов победу одержал только «Ренн» над чешской командой «Яблонец» (2:1), а «Бордо» и «Марсель» проиграли.

Лидирует Испания (88,569), за ней следуют Англия (66,748), Италия (66,297) и Германия (61,070).

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд.

Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. По итогам нынешнего сезона определится представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

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