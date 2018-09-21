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09:05 (мск), источник: ТАСС

Болельщики в обход запрета УЕФА поддержали «Спартак» в проигранном матче ЛЕ в Вене

ВЕНА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» с гостевого поражения от венского «Рапида» со счетом 0:2 начал выступление в футбольной Лиге Европы. Несмотря на запрет УЕФА, болельщики красно-белых поддержали команду в Вене, а принимающая сторона даже допустила их в закрытый гостевой сектор.

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«Спартак» потерпел уже второе поражение подряд — в воскресенье подопечные Массимо Карреры на своем поле проиграли грозненскому «Ахмату» в чемпионате России. У «Спартака» плохо обстоят дела с игрой в атаке. Тем удивительнее решение Карреры выпустить в центре полузащиты Артема Тимофеева в треугольник к Фернандо и Роману Зобнину. Тимофеев и Зобнин больше ориентированы на разрушение, а обладающий хорошим пасом Фернандо далек от своей лучшей формы.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа G, 20.09.2018, 19:55
Рапид В
2Спартак0

В итоге за весь матч «Спартак» создал полтора момента. Во втором тайме Фернандо со штрафного пробил в перекладину, а затем Зе Луиш был неточен из убойной позиции. Что-то более интересное в атаке начало завязываться, когда на замену вышли Александр Самедов и Ивелин Попов, но отыграть хотя бы один мяч «Спартаку» не удалось.

«У соперника не было моментов, потому что мы смогли сдержать его. Нам забили два гола из-за наших ошибок, первый мяч был со стандартного положения после углового. Мы же плохо делали передачи, будь они точнее, то исход матча был бы другим. Они качественно разыгрывали мяч в середине поля, но я не считаю, что соперник играл ярко», — сказал Каррера.

Тренер заметил, что он бывает доволен в случае поражения команды при полноценной самоотдаче своих футболистов. «После матча я сказал, что надо держать выше головы, потому что игроки отдавались на поле на 100 процентов», — отметил он.

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Федун оставил поражение без комментариев

В Вену приехало все высшее руководство «Спартака» — председатель совета директоров Леонид Федун, вице-президент Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов. Когда Зе Луиш в том самом моменте запустил мяч на трибуну, Федун фирменным жестом поправил очки и махнул рукой в сторону поля. После матча он отказался от комментариев, а вопросов по «Спартаку» сейчас очень много.

Команда отправилась в Вену на фоне скандала, который с начала недели затмил все спортивные новости в России. Денис Глушаков и Андрей Ещенко неосмотрительно поставили «лайки» под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры. В итоге оба не поехали на матч с «Рапидом», хотя тренер не стал связывать их отсутствие с «лайками». Для Глушакова дело этим не ограничились, и в интернете началось активное обсуждение семейных проблем спартаковского капитана.

«Все происходящее не сказывается. Наша задача — играть, выходить на поле и забывать обо всем. Не имеет значения, что пишут во всех этих СМИ. Мы играем, от нас ждут результата», — сказал после матча с «Рапидом» защитник Николай Рассказов.

В воскресенье «Спартаку» играть в чемпионате России с ЦСКА, и уже пошли разговоры о том, что эта игра может многое решить для Карреры.

«Я продолжаю работу. Не от меня все зависит, но я имею желание продолжать работать с командой», — сказал Каррера.

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«Спартак» не пострадает от решения «Рапида» по болельщикам

Матч в Вене получился не самым захватывающим, более интересные события происходили на трибунах.

Как известно, «Спартак» в этом матче в соответствии с санкциями УЕФА должен был остаться без поддержки своих болельщиков. Но самые преданные фанаты все же приехали в Вену, памятуя о таких же «запретных» матчах в Севилье и Салониках, где многим все равно удавалось проникнуть на стадион.

В Вене с проходом на трибуны было гораздо проще, чем в Испании в октябре прошлого года и в Греции в августе этого.

В итоге красно-белым удалось стихийно объединиться на трибуне за воротами и обеспечить команде весьма заметную поддержку.

На 30-й минуте матча диктор по стадиону объявил, что для российских болельщиков открыт гостевой сектор, что противоречило санкциям УЕФА.

«У “Спартака” не возникнет проблем из-за этого, — заверил после матча делегат УЕФА. — Клубу запрещено продавать билеты своим болельщикам на этот матч. Болельщики “Спартака” сами приобретали билеты, это не может вызвать какие-то последствия».

«Перед игрой мы договорились, что если на стадионе будут замечены болельщики “Спартака”, мы переместим их на отдельный сектор по причинам безопасности, — продолжил он. — На игре было около 200 болельщиков “Спартака”, и когда они оказались в окружении австрийцев, могли возникнуть какие-то эксцессы. По их поведению во время матча не возникло вопросов, но все же мы решили их переместить».

В другом матче группы G испанский «Вильярреал» сыграл вничью с шотландским «Рейнджерс» — 2:2. В следующем туре «Спартак» примет «Вильярреал», «Рапид» в гостях сыграет с «Рейнджерс». Обе встречи пройдут 4 октября.

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