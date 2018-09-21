«Полные штаны радости». Спасший «Астану» от поражения в матче ЛЕ с «Динамо» форвард назвал ничью сенсацией
Форвард «Астаны» Роман Муртазаев отметил, что его команде повезло взять очки в выездном матче Лиги Европы против киевского «Динамо».
Форвард «Астаны» Роман Муртазаев отметил, что его команде повезло взять очки в выездном матче Лиги Европы против киевского «Динамо».
Казахстанская команда вырвала ничью благодаря его голу на пятой добавленной минуте.
«Самое главное — взяли хоть
Ну, можно сказать, что это сенсация. «Динамо» — самая сильная команда в Советском Союзе в свое время была, и сейчас она держит свою марку. Забить такой команде — у меня вообще полные штаны радости.
Мы изучили соперника, тренер на видео показал нам много моментов, на которые нужно сделать акцент. Это и игра на втором этаже, и забросы на скорость, передачи за спину. Этих моментов у нас как таковых не было, Динамо не допускало таких грубых ошибок, которыми можно было прямо на 100 процентов воспользоваться, но