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11:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Полные штаны радости». Спасший «Астану» от поражения в матче ЛЕ с «Динамо» форвард назвал ничью сенсацией

Форвард «Астаны» Роман Муртазаев отметил, что его команде повезло взять очки в выездном матче Лиги Европы против киевского «Динамо».

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Казахстанская команда вырвала ничью благодаря его голу на пятой добавленной минуте.

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«Самое главное — взяли хоть какие-то очки. «Динамо» играло хорошо, были моменты, которые они должны были забивать и выигрывать, особенно когда бил Буяльский. Там забивай и все, шансов у нас никаких бы не было. Ну, слава Богу, что забили мы. Мы ехали сюда, чтобы взять очки. Слава Богу, что у нас это получилось.

Ну, можно сказать, что это сенсация. «Динамо» — самая сильная команда в Советском Союзе в свое время была, и сейчас она держит свою марку. Забить такой команде — у меня вообще полные штаны радости.

Мы изучили соперника, тренер на видео показал нам много моментов, на которые нужно сделать акцент. Это и игра на втором этаже, и забросы на скорость, передачи за спину. Этих моментов у нас как таковых не было, Динамо не допускало таких грубых ошибок, которыми можно было прямо на 100 процентов воспользоваться, но где-то нам повезло, — цитирует Муртазаева football.ua.

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