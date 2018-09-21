«Полные штаны радости». Спасший «Астану» от поражения в матче ЛЕ с «Динамо» форвард назвал ничью сенсацией

Казахстанская команда вырвала ничью благодаря его голу на пятой добавленной минуте.

«Самое главное — взяли хоть какие-то очки. «Динамо» играло хорошо, были моменты, которые они должны были забивать и выигрывать, особенно когда бил Буяльский. Там забивай и все, шансов у нас никаких бы не было. Ну, слава Богу, что забили мы. Мы ехали сюда, чтобы взять очки. Слава Богу, что у нас это получилось.

Ну, можно сказать, что это сенсация. «Динамо» — самая сильная команда в Советском Союзе в свое время была, и сейчас она держит свою марку. Забить такой команде — у меня вообще полные штаны радости.