Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Монако
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Уэска
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
20.09
АЕК Л0
Цюрих1
Футбол. Еврокубки
20.09
Лудогорец2
Байер3
Футбол. Еврокубки
20.09
РБ Лейпциг2
Зальцбург3
Футбол. Еврокубки
20.09
Селтик1
Русенборг0
Футбол. Еврокубки
20.09
Копенгаген1
Зенит1
Футбол. Еврокубки
20.09
Славия Пр1
Бордо0
Футбол. Еврокубки
20.09
Спартак Тр1
Андерлехт0
Футбол. Еврокубки
20.09
Динамо З4
Фенербахче1
Футбол. Еврокубки
20.09
Спортинг2
Карабах0
Футбол. Еврокубки
20.09
Арсенал4
Ворскла2
Футбол. Еврокубки
20.09
Дюделанж0
Милан1
Футбол. Еврокубки
20.09
Олимпиакос П0
Бетис0
Все события
Фоторепортажи
16Новая форма ЦСКА. Как она выглядит
7«Спартак» проиграл «Рапиду» в Лиге Европы
11:31 (мск), источник: Vesti.kz

«А наши парни в порядке». Как играла «Астана» с киевским «Динамо» в первом матче группы ЛЕ

Киевское «Динамо» и «Астана» сыграли вничью 2:2 в первом туре группового этапа Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Болельщики украинского клуба вправе сетовать на упущенную победу, но по содержанию игры казахстанский чемпион не заслуживал поражения. Об этом свидетельствуют и статистические данные матча: удары 11−11 (в створ 7−4), угловые 3−6, офсайды 0−8, пасы 456−417 (точные передачи 374−349), точность передач 82%-84%, отборы/перехваты/подборы 32−39, желтые карточки 2−0, фолы 10−14, владение мячом 50%-50%.

Читайте также
«Полные штаны радости». Спасший «Астану» от поражения в матче ЛЕ с «Динамо» форвард назвал ничью сенсацией

Отметим, что матч команд проходил в Киеве, где астанчане дважды оказывались в роли отыгрывающейся стороны. При этом гости во второй раз сравняли счет на пятой компенсированной минуте. Как итог, после первого тура «Астана» оказалась на втором месте, «Динамо» — на третьем.

В другой встрече квартета К французский «Ренн» на своем поле переиграл чешский «Яблонец», после чего с тремя баллами возглавил турнирную таблицу, футболисты Петра Рада с «баранкой» в пассиве расположились на последней, четвертой строчке.

4 октября «Астана» дома примет «Ренн», а «Яблонец» в этот день в родных стенах померится силами с «Динамо».

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
ФИФА требует Казахстанскую федерацию разобраться с "Актобе" за неправомерные действия против бывших игроков
Болельщики в обход запрета УЕФА поддержали «Спартак» в матче ЛЕ
Патриот и трудяга. Чем запомнится теннисист Михаил Южный
«Всех алкоголиков ждет одна участь». Хабиб — о Макгрегоре
Два очка Овечкина не помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»
Медведева лидирует на турнире в Канаде после короткой программы
Макгрегор подписал с UFC контракт на 8 боев
Последний шанс Русского Витязя. Поветкин готовится к бою
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь