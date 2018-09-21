«А наши парни в порядке». Как играла «Астана» с киевским «Динамо» в первом матче группы ЛЕ

Болельщики украинского клуба вправе сетовать на упущенную победу, но по содержанию игры казахстанский чемпион не заслуживал поражения. Об этом свидетельствуют и статистические данные матча: удары 11−11 (в створ 7−4), угловые 3−6, офсайды 0−8, пасы 456−417 (точные передачи 374−349), точность передач 82%-84%, отборы/перехваты/подборы 32−39, желтые карточки 2−0, фолы 10−14, владение мячом 50%-50%.

Отметим, что матч команд проходил в Киеве, где астанчане дважды оказывались в роли отыгрывающейся стороны. При этом гости во второй раз сравняли счет на пятой компенсированной минуте. Как итог, после первого тура «Астана» оказалась на втором месте, «Динамо» — на третьем.

В другой встрече квартета К французский «Ренн» на своем поле переиграл чешский «Яблонец», после чего с тремя баллами возглавил турнирную таблицу, футболисты Петра Рада с «баранкой» в пассиве расположились на последней, четвертой строчке.