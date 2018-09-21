Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Монако
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Уэска
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
20.09
Олимпиакос П0
Бетис0
Футбол. Премьер-лига
22.09
Енисей
Урал
Все события
Фоторепортажи
14«Локомотив» уже бился с «Галатасараем». Это было 16 лет назад
16Новая форма ЦСКА. Как она выглядит
15:42 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Краснодара» Мартынович вошел в команду недели в Лиге Европы

ТАСС, 21 сентября. Белорусский защитник российского футбольного клуба «Краснодар» Александр Мартынович вошел в команду недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В четверг «Краснодар» обыграл турецкий «Акхисар» со счетом 1:0 в выездном матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Футбол
Лига Европы 2018/2019
Группа J, 20.09.2018, 19:55
Акхисар БС
0Краснодар1

Помимо Мартыновича, в команду вошли Денис Щербицкий (БАТЭ, Белоруссия), Йоаким Меле («Генк», Бельгия), Энсо Роко («Бешикташ», Турция), Микаэль Лустиг («Селтик», Шотландия), Рафаэл («Спортинг», Португалия), Эвер Банега («Севилья», Испания), Кай Хавец («Байер», Германия), Изет Хайрович («Динамо», Хорватия), Виссам Бен-Йеддер («Севилья», Испания), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Англия).

После первого тура «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице группы J, уступая по дополнительным показателям лидирующей «Севилье», с которой российский клуб встретится во втором туре. Игра состоится в Краснодаре 4 октября.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Россиянина гарантированно накажут, но как — пока вопрос
"Резать мясо". Как отстраняли капитанов "Спартака"
Болельщики в обход запрета УЕФА поддержали «Спартак» в матче ЛЕ
Тело подводит: почему Медведеву низко оценили в Канаде
«Всех алкоголиков ждет одна участь». Хабиб — о Макгрегоре
Макларен высказался об отказе WADA «подчинить Россию»
Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11,1 кг перед поединком
ЦСКА обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь