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16:35 (мск), источник: ТАСС

УЕФА открыл дело против «Виктории Пльзень» из-за поведения болельщиков на матче с ЦСКА

ТАСС, 24 сентября. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении чешской «Виктории Пльзень» из-за поведения болельщиков на матче Лиги чемпионов против московского ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Матч первого круга группового этапа Лиги чемпионов между «Викторией Пльзень» и ЦСКА прошел 19 сентября в Чехии. Встреча группы G завершилась со счетом 2:2.

Болельщики «Виктории» обвиняются в бросании предметов на поле, в частности пластиковых емкостей.

Рассмотрение дела пройдет 18 октября.

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