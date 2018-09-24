УЕФА открыл дело против «Виктории Пльзень» из-за поведения болельщиков на матче с ЦСКА
ТАСС, 24 сентября. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении чешской «Виктории Пльзень»
ТАСС, 24 сентября. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении чешской «Виктории Пльзень»
Матч первого круга группового этапа Лиги чемпионов между «Викторией Пльзень» и ЦСКА прошел 19 сентября в Чехии. Встреча группы G завершилась со счетом 2:2.
Болельщики «Виктории» обвиняются в бросании предметов на поле, в частности пластиковых емкостей.
Рассмотрение дела пройдет 18 октября.