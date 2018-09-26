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14:23 (мск), источник: Vesti.kz

«В Казахстане “Барселону” спустили с небес на землю». Журналист Marca сделал прогноз на матч женской ЛЧ

Журналист известной испанской газеты Marca Хуанма Родригес в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил шансы казахстанского клуба «БИИК-Казыгурт» в ответном матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов с «Барселоной».

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В их первой игре, которая состоялась в Казахстане, «БИИК-Казыгурт» добился победы со счетом 3:1.

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«Итог первого матча стал самой большой сенсацией. Казахстанский клуб сполна воспользовался усталостью испанских футболисток из-за длительного перелета. Большая удача, что удалось забить выездной гол. Счет 1:3 оставляет прекрасные возможности для «Барселоны».

Я уверен, что в ответной встрече они добьются комфортного преимущества. Главный плюс шокирующего поражения в Казахстане то, что «Барселону» спустили с небес на землю. Главное условие — в ответной игре не должно быть недооценки. Иначе испанский клуб рискует остаться без Лиги чемпионов, — отметил Родригес.

Добавим, что после поездки в Казахстан у ряда игроков «Барселоны» был зафиксирован приступ острого гастроэнтерита. Из-за инфекции пришлось отменить матч второго тура женского чемпионата Испании с «Леванте».

Напомним, что ответная игра «Барселоны» и «БИИК-Казыгурта» состоится в Испании сегодня в 22:00 по времени Астаны. Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал.

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