«В Казахстане “Барселону” спустили с небес на землю». Журналист Marca сделал прогноз на матч женской ЛЧ

В их первой игре, которая состоялась в Казахстане, «БИИК-Казыгурт» добился победы со счетом 3:1.

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«Итог первого матча стал самой большой сенсацией. Казахстанский клуб сполна воспользовался усталостью испанских футболисток из-за длительного перелета. Большая удача, что удалось забить выездной гол. Счет 1:3 оставляет прекрасные возможности для «Барселоны».

Я уверен, что в ответной встрече они добьются комфортного преимущества. Главный плюс шокирующего поражения в Казахстане то, что «Барселону» спустили с небес на землю. Главное условие — в ответной игре не должно быть недооценки. Иначе испанский клуб рискует остаться без Лиги чемпионов, — отметил Родригес.

Добавим, что после поездки в Казахстан у ряда игроков «Барселоны» был зафиксирован приступ острого гастроэнтерита. Из-за инфекции пришлось отменить матч второго тура женского чемпионата Испании с «Леванте».