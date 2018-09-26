ЦСКА продал 42 тысячи пакетов билетов на матчи Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

— На данный момент реализовано 42 тысячи пакетов билетов на матчи ЦСКА в Лиге чемпионов, — сообщил коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян.

Напомним, на групповой стадии турнира армейцы попали в квартет G, куда также входят «Реал», «Рома» и «Виктория Пльзень».

Ближайший домашний матч в Лиге чемпионов ЦСКА проведет в «Лужниках» 2 октября против мадридского «Реала».