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10:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Марсело из-за травмы рискует пропустить матчи «Реала» с «Атлетико» и ЦСКА

Мадридский «Реал» может столкнуться с кадровыми проблемами в преддверии важных матчей в ближайшие несколько дней, сообщает Goal.com.

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Источник: Reuters

В прошедшей встрече с «Севильей» в рамках шестого тура испанской Примеры, которая состоялась накануне, 26 сентября, защитник «сливочных» Марсело получил повреждение и был вынужден покинуть поле в концовке матча. Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги после матча заявил, что бразилец получил мышечную травму, а точные сроки его восстановления станут известны сегодня, 27 сентября.

В ближайшую субботу, 29 сентября, «Реалу» предстоит принять участие в мадридском дерби с «Атлетико». Матч пройдёт на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 21:45 мск. Во вторник, 2 октября, «Королевский клуб» встретится с ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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