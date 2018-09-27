Марсело из-за травмы рискует пропустить матчи «Реала» с «Атлетико» и ЦСКА

В прошедшей встрече с «Севильей» в рамках шестого тура испанской Примеры, которая состоялась накануне, 26 сентября, защитник «сливочных» Марсело получил повреждение и был вынужден покинуть поле в концовке матча. Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги после матча заявил, что бразилец получил мышечную травму, а точные сроки его восстановления станут известны сегодня, 27 сентября.



В ближайшую субботу, 29 сентября, «Реалу» предстоит принять участие в мадридском дерби с «Атлетико». Матч пройдёт на домашнем стадионе «сливочных» «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 21:45 мск. Во вторник, 2 октября, «Королевский клуб» встретится с ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.