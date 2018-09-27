«ЦСКА за счет переезда в “Лужники” заработает в два раза больше»

Источник: Спорт-Экспресс

«Лужники» сделали ЦСКА скидку?

По состоянию на четверг ЦСКА реализовал уже более 44 тысяч пакетов на три домашних матча Лиги чемпионов. Как вы знаете, армейцы примут мадридский «Реал» (2 октября), «Рому» (7 ноября) и «Викторию» (27 ноября) не на своем 30-тысячным стадионе, а на БСА «Лужники», вмещающей после реконструкции к ЧМ-2018 порядка 81 тысячи зрителей. Сразу после того, как ЦСКА объявил о своем желании, образовалось два лагеря. Одни выступили за то, чтобы играть у себя дома. Другие — за переезд в «Лужники», которые наверняка забьются до отказа на матче с «Реалом» и не будут пустовать во время игры с «Ромой».

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 2.10.2018, 22:00 ЦСКА - Реал -

Кто же из них окажется прав? Весомым аргументом в этом споре станут, как всегда, деньги. Сможет ли ЦСКА заработать на истории с переездом? Наверняка да. Но сколько? Публично клуб об этом заявлять не хочет. Так что попробуем разобраться, какой будет финансовая выгода ЦСКА от проведения игр на крупнейшем стадионе России.

Первый вопрос — сколько нужно заплатить владельцу стадиона — правительству Москвы. По информации «СЭ», арендовать «Лужники» на один матч стоит 9 миллионов рублей. То есть за игры с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» выйдет порядка 27 миллионов рублей. Вместимость, как уже говорилось выше, — около 81 тысячи зрителей. На чемпионате мира «Лужники» вмещали 78 тысяч, но сейчас ложу прессы на верхнем ярусе значительно сократили, высвободив для продажи два сектора.

Думаю, 9 миллионов — хорошая цена, это совсем недорого. Думаю, в «Лужниках» пошли навстречу и сделали скидку, потому что ЦСКА взял стадион сразу на три матча. Матч с чехами в конце ноября будет далеко не самым посещаемым. Но с точки зрения денег эта история хорошая. Смотрите сами: при средней цене в 1000 рублей на стадионе ЦСКА вы бы заработали 30 миллионов, а в «Лужниках» — более 80. При том, что средняя цена за билет далеко не 1000 рублей. Бывший коммерческий директор РФС Петр Голунов

«Что такое 3,5 тысячи рублей? 40−50 евро»

ЦСКА решил продавать билеты пакетами — сразу на три матча. Самый дешевый пакет — 3200 рублей. Это места на трибуне B за воротами на нижнем и верхнем ярусе, а также на верхний ярус трибуны D — нижний ярус отдан фан-сектору. Судя по официальному сайту ЦСКА, билетов осталось не так уж и много, в основном — под самым козырьком. Стоимость пакетов на центральные трибуны начинается от 3500 рублей, а дальше — по нарастающей: 4300, 5300, 6300, 7500, 9000… За места на VIP-секторе трибуны С нужно заплатить 35 тысяч рублей, на противоположном — 60 тысяч.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 7.11.2018, 20:55 ЦСКА - Рома -

— Давайте переведем цены в иностранную валюту, — говорит нынешний коммерческий директор РФС Владимир Карпович. — Что такое 3,5 тысячи рублей? Это 40−50 евро, которые вы платите за три матча лучшего клубного турнира в мировом футболе. По-моему, вполне адекватно.

— Сумма от продажи билетов будет значительно превышать стоимость аренды, какой бы она ни была, — отметил собеседник издания. — ЦСКА, на мой взгляд, принял правильную позицию продавать билеты пакетом сразу на три матча. Им, как и любому нормальному футбольному клубу, надо зарабатывать. Я считаю, с коммерческой точки зрения это очень адекватная история.

— Для клуба выгодно продавать пакет на три матча, — считает Карпович. — Разница между матчем с «Реалом» 2 октября и игрой против скоромной «Виктории» 27 ноября — как разница между ЦСКА и «Океаном» из Находки. Сомневаюсь, что ЦСКА смог бы заполнить и свой 30-тысячник: в конце ноября, в случае мороза, на стадион выберутся только преданные болельщики. Но с коммерческой точки зрения московскому клубу все равно: билеты уже будут оплачены.

Круче, чем UFC

По очень грубым подсчетам, за три матча ЦСКА, если продаст все пакеты, может заработать на обычных и VIP билетах на центральную трибуну порядка 550−600 миллионов рублей. И это без учета скайбоксов — очень важной составляющей в коммерческих планах всех современных арен. Цена одного скайбокса, по словам представителей ЦСКА, «существенно больше полумиллиона рублей», а таких лож на стадионе — почти 50. «На матч с участием того же “Реала” очень много состоятельных людей захотят пойти», — утверждает Голунов.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 27.11.2018, 20:55 ЦСКА - Виктория Пл -

Если добавить скайбоксы и вычесть стоимость аренды, при 100% реализации пакетов за три игры доход ЦСКА составил бы где-то 650 миллионов рублей или 8 миллионов евро. Естественно, продать все пакеты — задача невыполнимая. Скорее всего, в преддверии первого домашнего матча армейцы выкинут в продажу остаток билетов на каждый матч. На «Реал» их расхватают очень быстро, можно даже не сомневаться, несмотря на то, что самые удобные места уже проданы.

— Это простой вопрос про математику. Если вы заканчивали какое-нибудь учебное заведение, то сможете сами понять это, — говорит владелец «Телеспорта» Петр Макаренко. — Доход ЦСКА от матчей в «Лужниках» составит в два раза больше по сравнению с играми на своей арене. Даже с учетом аренды стадиона. Не забывайте, что когда вы ездите на своей машине, вы платите за бензин. Поэтому играть ЦСКА у себя дома — это тоже не бесплатно.

С учетом более, чем 30 гарантированных миллионов евро от УЕФА, доход ЦСКА от попадания в Лигу чемпионов выходит приличный. По сравнению с другими событиями в Москве армейцы тоже заработают довольно приличную сумму.

Например, организаторы первого в России турнира UFC собрали на билетах порядка 1,84 миллиона долларов (125 миллионов рублей). В «Лужниках» вместимость существенно больше, чем в «Олимпийском». Жаль только, что пока стадион не забит событиями так, как арена на Олимпийском проспекте.

ЦСКА на выступлении в ЛЧ уже заработал минимум 16 миллионов евро