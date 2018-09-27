«ЦСКА за счет переезда в “Лужники” заработает в два раза больше»
«СЭ» разбирается, велика ли будет финансовая выгода московского клуба в связи с проведением матчей Лиги чемпионов не на домашней арене, а в «Лужниках».
«СЭ» разбирается, велика ли будет финансовая выгода московского клуба в связи с проведением матчей Лиги чемпионов не на домашней арене, а в «Лужниках».
По состоянию на четверг ЦСКА реализовал уже более 44 тысяч пакетов на три домашних матча Лиги чемпионов. Как вы знаете, армейцы примут мадридский «Реал» (2 октября), «Рому» (7 ноября) и «Викторию» (27 ноября) не на своем 30-тысячным стадионе, а на БСА «Лужники», вмещающей после реконструкции к ЧМ-2018 порядка 81 тысячи зрителей. Сразу после того, как ЦСКА объявил о своем желании, образовалось два лагеря. Одни выступили за то, чтобы играть у себя дома. Другие — за переезд в «Лужники», которые наверняка забьются до отказа на матче с «Реалом» и не будут пустовать во время игры с «Ромой».
Кто же из них окажется прав? Весомым аргументом в этом споре станут, как всегда, деньги. Сможет ли ЦСКА заработать на истории с переездом? Наверняка да. Но сколько? Публично клуб об этом заявлять не хочет. Так что попробуем разобраться, какой будет финансовая выгода ЦСКА от проведения игр на крупнейшем стадионе России.
Первый вопрос — сколько нужно заплатить владельцу стадиона — правительству Москвы. По информации «СЭ», арендовать «Лужники» на один матч стоит 9 миллионов рублей. То есть за игры с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» выйдет порядка 27 миллионов рублей. Вместимость, как уже говорилось выше, — около 81 тысячи зрителей. На чемпионате мира «Лужники» вмещали 78 тысяч, но сейчас ложу прессы на верхнем ярусе значительно сократили, высвободив для продажи два сектора.
Думаю, 9 миллионов — хорошая цена, это совсем недорого. Думаю, в «Лужниках» пошли навстречу и сделали скидку, потому что ЦСКА взял стадион сразу на три матча. Матч с чехами в конце ноября будет далеко не самым посещаемым. Но с точки зрения денег эта история хорошая. Смотрите сами: при средней цене в 1000 рублей на стадионе ЦСКА вы бы заработали 30 миллионов, а в «Лужниках» — более 80. При том, что средняя цена за билет далеко не 1000 рублей.
ЦСКА решил продавать билеты пакетами — сразу на три матча. Самый дешевый пакет — 3200 рублей. Это места на трибуне B за воротами на нижнем и верхнем ярусе, а также на верхний ярус трибуны D — нижний ярус отдан
— Давайте переведем цены в иностранную валюту, — говорит нынешний коммерческий директор РФС Владимир Карпович. — Что такое 3,5 тысячи рублей? Это 40−50 евро, которые вы платите за три матча лучшего клубного турнира в мировом футболе.
— Сумма от продажи билетов будет значительно превышать стоимость аренды, какой бы она ни была, — отметил собеседник издания. — ЦСКА, на мой взгляд, принял правильную позицию продавать билеты пакетом сразу на три матча. Им, как и любому нормальному футбольному клубу, надо зарабатывать. Я считаю, с коммерческой точки зрения это очень адекватная история.
— Для клуба выгодно продавать пакет на три матча, — считает Карпович. — Разница между матчем с «Реалом» 2 октября и игрой против скоромной «Виктории» 27 ноября — как разница между ЦСКА и «Океаном» из Находки. Сомневаюсь, что ЦСКА смог бы заполнить и свой 30-тысячник: в конце ноября, в случае мороза, на стадион выберутся только преданные болельщики. Но с коммерческой точки зрения московскому клубу все равно: билеты уже будут оплачены.
По очень грубым подсчетам, за три матча ЦСКА, если продаст все пакеты, может заработать на обычных и VIP билетах на центральную трибуну порядка 550−600 миллионов рублей. И это без учета скайбоксов — очень важной составляющей в коммерческих планах всех современных арен. Цена одного скайбокса, по словам представителей ЦСКА, «существенно больше полумиллиона рублей», а таких лож на стадионе — почти 50. «На матч с участием того же “Реала” очень много состоятельных людей захотят пойти», — утверждает Голунов.
Если добавить скайбоксы и вычесть стоимость аренды, при 100% реализации пакетов за три игры доход ЦСКА составил бы
— Это простой вопрос про математику. Если вы заканчивали
Например, организаторы первого в России турнира UFC собрали на билетах порядка 1,84 миллиона долларов (125 миллионов рублей). В «Лужниках» вместимость существенно больше, чем в «Олимпийском». Жаль только, что пока стадион не забит событиями так, как арена на Олимпийском проспекте.
ЦСКА гарантированно получил от УЕФА 15,25 миллиона евро благодаря прямому попаданию в групповой этап Лиги чемпионов. Ничья с «Викторией» принесла армейцам еще 0,9 миллиона. За каждую победу же на данном этапе ЛЧ клубам полагается по 2,7 миллиона. Таким образом, минимум 16 миллионов евро ЦСКА уже заработал. Но также клубу полагаются выплаты за место в рейтинге выступлений за последние 10 лет, отчисления из маркетингового пула. В этой связи общие отчисления ЦСКА от УЕФА за осень могут составить порядка 30 миллионов евро и даже больше. Если армейцы пробьются в 1/8 финала, то получат бонус в размере 9,5 миллионов.