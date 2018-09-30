Бэйл пропустит матч Лиги чемпионов против ЦСКА из-за травмы
Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не сможет сыграть с московским ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Marca.
Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не сможет сыграть с московским ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Marca.
По информации издания, валлиец получил травму мышцы бедра во встрече седьмого тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико». В скором времени форвард пройдет дополнительное обследование.
Матч между «Реалом» и «Атлетико» завершился со счетом 0:0.
Встреча ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября в Москве на стадионе «Лужники».