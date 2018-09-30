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10:23 (мск), источник: Газета.Ру

Бэйл пропустит матч Лиги чемпионов против ЦСКА из-за травмы

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не сможет сыграть с московским ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Marca.

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Источник: Reuters

По информации издания, валлиец получил травму мышцы бедра во встрече седьмого тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико». В скором времени форвард пройдет дополнительное обследование.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» завершился со счетом 0:0.

Встреча ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября в Москве на стадионе «Лужники».

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