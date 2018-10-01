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00:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» на русском языке поприветствовал Москву по прилёту на матч с ЦСКА

Испанский «Реал» прилетел в Москву на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА, сообщает пресс-служба мадридского клуба в «Твиттере».

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В московском аэропорту мадридскую команду встретило несколько болельщиков «Реала» с флагами Испании и клубной символикой.

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Ранее «Реал» огласил заявку на игру, в которую не вошёл Гарет Бэйл, получивший травму в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0). Также в Москву не полетели Марсело и Иско, испытывающие проблемы со здоровьем, и капитан «сливочных» Серхио Рамос, который, вероятно, получил отдых.

«Реал» встретится с ЦСКА 2 октября. Игра состоится в Москве на стадионе «Лужники», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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