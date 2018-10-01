«Реал» на русском языке поприветствовал Москву по прилёту на матч с ЦСКА

В московском аэропорту мадридскую команду встретило несколько болельщиков «Реала» с флагами Испании и клубной символикой.

Ранее «Реал» огласил заявку на игру, в которую не вошёл Гарет Бэйл, получивший травму в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0). Также в Москву не полетели Марсело и Иско, испытывающие проблемы со здоровьем, и капитан «сливочных» Серхио Рамос, который, вероятно, получил отдых.