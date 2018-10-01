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12:44 (мск), источник: ТАСС

Более 19 тысяч билетов продано на матч Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Шальке»

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» реализовал более 19 тысяч билетов на матч футбольной Лиги чемпионов с немецким «Шальке». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Шальке» пройдет в среду, начало — 19:55 мск.

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Встреча состоится на стадионе «РЖД-Арена», который вмещает 27 302 зрителя.

«На данный момент продано более 19 тысяч билетов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что около тысячи болельщиков «Шальке» планируют посетить предстоящую игру. Гостевая квота составляет 1300 билетов.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» уступил турецкому «Галатасараю» в Стамбуле со счетом 0:3. «Шальке» на домашнем стадионе в Гельзенкирхене сыграл вничью с португальским «Порту» (1:1).

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