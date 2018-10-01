Более 19 тысяч билетов продано на матч Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Шальке»
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» реализовал более 19 тысяч билетов на матч футбольной Лиги чемпионов с немецким «Шальке». Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский «Локомотив» реализовал более 19 тысяч билетов на матч футбольной Лиги чемпионов с немецким «Шальке». Об этом ТАСС сообщили в
Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Шальке» пройдет в среду, начало — 19:55 мск.
Встреча состоится на стадионе «РЖД-Арена», который вмещает 27 302 зрителя.
«На данный момент продано более 19 тысяч билетов», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что около тысячи болельщиков «Шальке» планируют посетить предстоящую игру. Гостевая квота составляет 1300 билетов.
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» уступил турецкому «Галатасараю» в Стамбуле со счетом 0:3. «Шальке» на домашнем стадионе в Гельзенкирхене сыграл вничью с португальским «Порту» (1:1).