Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Химки
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
22:00
Борнмут
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
12Символическая сборная мира по версии ФИФА
7Самая знаменитая победа ЦСКА над «Спартаком»
14:05 (мск), источник: ТАСС

Немецкий судья Зиберт назначен на матч группового этапа ЛЕ «Спартак» — «Вильярреал»

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Немецкая бригада судей во главе с Даниэлем Зибертом обслужит матч второго тура группового этапа Лиги Европы по футболу между российским «Спартаком» и испанским «Вильярреалом». Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч группы G пройдет 4 октября в Москве на стадионе «Спартак». Начало встречи — 22:00 мск.

Читайте также
Не футболом единым: что посмотреть в городах, принимающих матчи еврокубков с участием российских клубов

Ассистентами Зиберта будут Ян Зайдель и Майк Пикель, дополнительными ассистентами — Харм Осмерс и Бенджамин Кортус. Кристиан Гиттельманн назначен четвертым рефери на игру.

В первом матче группового раунда Лиги Европы «Спартак» на выезде проиграл венскому «Рапиду» со счетом 0:2. «Вильярреал» дома сыграл вничью с шотландским клубом «Рейнджерс» (2:2).

Турецкая бригада арбитров во главе с Хюсейином Гечеком назначена на матч второго тура группового этапа турнира между российским «Зенитом» и чешской «Славией». Ассистентами Гечека на матче будут Мустафа Эйсой и Кемал Йылмаз, дополнительными ассистентами — Мете Калкаван и Барыш Шимшек. Серкан Ок назначен четвертым рефери.

Матч группы С пройдет 4 октября на стадионе «Санкт- Петербург», начало встречи — 19:55 мск. В первом туре «Зенит» в гостях сыграл вничью с датским «Копенгагеном» (1:1), а «Славия» дома победила французский «Бордо» (1:0).

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вильярреал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Славия Пр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Абрамович намерен получить £3 млрд
До матча с нами бразильцы смеялись, а после - плакали
Пост сдал: Акинфеев ушел из сборной России
Тюрьма и предательство: почему Роналду ушел из «Реала»
Подальше от Загитовой: Канада и Франция для Медведевой
Марадона посоветовал Месси не возвращаться в сборную Аргентины
«Свеч готов». РФ в ожидании новой звезды НХЛ и рекорда Овечкина
Гвардиола на неделю отстранил игрока от тренировок за опоздание
ФК ЦСКА продал свыше 60 тысяч пакетов билетов на матчи ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь