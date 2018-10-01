Немецкий судья Зиберт назначен на матч группового этапа ЛЕ «Спартак» — «Вильярреал»

Источник: РИА "Новости"

Матч группы G пройдет 4 октября в Москве на стадионе «Спартак». Начало встречи — 22:00 мск.

Ассистентами Зиберта будут Ян Зайдель и Майк Пикель, дополнительными ассистентами — Харм Осмерс и Бенджамин Кортус. Кристиан Гиттельманн назначен четвертым рефери на игру.

В первом матче группового раунда Лиги Европы «Спартак» на выезде проиграл венскому «Рапиду» со счетом 0:2. «Вильярреал» дома сыграл вничью с шотландским клубом «Рейнджерс» (2:2).

Турецкая бригада арбитров во главе с Хюсейином Гечеком назначена на матч второго тура группового этапа турнира между российским «Зенитом» и чешской «Славией». Ассистентами Гечека на матче будут Мустафа Эйсой и Кемал Йылмаз, дополнительными ассистентами — Мете Калкаван и Барыш Шимшек. Серкан Ок назначен четвертым рефери.