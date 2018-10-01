Немецкий судья Зиберт назначен на матч группового этапа ЛЕ «Спартак» — «Вильярреал»

Матч группы G пройдет 4 октября в Москве на стадионе «Спартак». Начало встречи — 22:00 мск.
Ассистентами Зиберта будут Ян Зайдель и Майк Пикель, дополнительными ассистентами — Харм Осмерс и Бенджамин Кортус. Кристиан Гиттельманн назначен четвертым рефери на игру.
В первом матче группового раунда Лиги Европы «Спартак» на выезде проиграл венскому «Рапиду» со счетом 0:2. «Вильярреал» дома сыграл вничью с шотландским клубом «Рейнджерс» (2:2).
Турецкая бригада арбитров во главе с Хюсейином Гечеком назначена на матч второго тура группового этапа турнира между российским «Зенитом» и чешской «Славией». Ассистентами Гечека на матче будут Мустафа Эйсой и Кемал Йылмаз, дополнительными ассистентами — Мете Калкаван и Барыш Шимшек. Серкан Ок назначен четвертым рефери.
Матч группы С пройдет 4 октября на стадионе «Санкт- Петербург», начало встречи — 19:55 мск. В первом туре «Зенит» в гостях сыграл вничью с датским «Копенгагеном» (1:1), а «Славия» дома победила французский «Бордо» (1:0).