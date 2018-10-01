Футболист ЦСКА Щенников не сыграет в матче Лиги чемпионов против «Реала»

Источник: РИА "Новости"

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и испанским «Реалом» пройдет 2 октября, начало в 22:00 мск на стадионе «Лужники».

«Щенников не примет участие в завтрашнем матче. У него разные проблемы со здоровьем, и он никак не может восстановиться», — сказал Гончаренко.

Гончаренко, комментируя общее состояние своей команды в преддверии матча с «Реалом», отметил, что ему нравятся изменения, которые произошли в составе команды. «Сейчас мы находимся на первой ступеньке становления команды. Мы смогли заменить ветеранов молодыми и дерзкими футболистами, за исключением травмированных, у нас идеальное сочетание атаки и обороны. Возможно, даже больше сконцентрированы на атакующие действия, но в целом все хорошо», — отметил специалист.

Также, по мнению Гончаренко, уход нападающего Криштиану Роналду прибавил «Реалу» сплоченности. «Команда находится в поиске своей игры, и они распределили нагрузку на остальных игроков. Нельзя говорить, что они стали играть лучше, потому что Роналду много забивал, но сплоченности у “Реала” прибавилось», — заключил Гончаренко.