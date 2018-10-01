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16:45 (мск), источник: ТАСС

Около 4 тыс. человек обеспечат безопасность на матче Лиги чемпионов ЦСКА — «Реал»

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. сотрудников служб безопасности обеспечат общественный порядок на матче футбольной Лиги чемпионов ЦСКА — «Реал», который пройдет 2 октября в Москве на стадионе «Лужники». Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

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Источник: РИА "Новости"

«Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью около 4 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Будет задействовано около 2,5 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии и около 1,5 тыс. работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб. «В рамках реализации мер по обеспечению безопасности и общественного порядка стадионы и прилегающую территорию обследуют кинологи со служебными собаками», — говорится в сообщении пресс-службы.

ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов в гостях сыграл вничью с чешкой «Викторией» (2:2), «Реал» дома был сильнее «Ромы» (3:0).

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