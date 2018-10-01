Около 4 тыс. человек обеспечат безопасность на матче Лиги чемпионов ЦСКА — «Реал»

«Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью около 4 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Будет задействовано около 2,5 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии и около 1,5 тыс. работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб. «В рамках реализации мер по обеспечению безопасности и общественного порядка стадионы и прилегающую территорию обследуют кинологи со служебными собаками», — говорится в сообщении пресс-службы.