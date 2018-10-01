Есть шанс! С ЦСКА сыграет самый слабый «Реал» последних лет
Разбираем грозного (но это неточно) соперника ЦСКА.
Разбираем грозного (но это неточно) соперника ЦСКА.
Мадридский «Реал» — знак качества, синоним успеха. Лучший клуб мира последних лет другим быть и не может — четыре Кубка Лиги чемпионов за минувшую пятилетку говорят сами за себя. Подобный соперник в любом состоянии будет фаворитом, но даже у «Королевского клуба» случаются непростые и смутные времена. Именно такой период наступил сейчас у «сливочных» — и армейцам необходимо этим воспользоваться.
Уход Зинедина Зидана, одной из главных причин трех подряд побед в ЛЧ, и переход Криштиану Роналду — символа «Реала» прошедшего десятилетия — в «Ювентус» не могли пройти для мадридцев бесследно. Сыграет или нет ставка на Хулена Лопетеги? Говорить рано, но очевидно, что в «Королевском клубе» началась тяжелая и болезненная перестройка, смена поколений, новая эпоха — называйте как хотите, сути дела это не изменит: в настоящий момент «Реал» очень уязвим. Разберем его слабые места.
С одной стороны, начало сезона показало, что из тени великого португальца готовы выйти актеры вечно второго плана — Бэйл и Бензема. В начале сентября, после третьего тура ла лиги, у француза было четыре гола в чемпионате, у валлийца — три. Вроде бы ничего особенного, но фантастика заключалась в том, что в прошлом сезоне к подобным показателям Гарет приблизился в январе, а Карим и вовсе к концу февраля.
Однако прогресс застопорился — месяц спустя у Бензема все та же статистика и пять сухих матчей подряд, а Бэйл, хоть и огорчил один раз «Рому» в первом туре ЛЧ (3:0), на днях почувствовал боль в бедре, не вышел на второй тайм мадридского дерби (0:0) и в Москву не прилетел. В результате, если
Еще один удар по атакующему футболу «сливочных» — травма Марселу. Один из лучших левых защитников мира заметно сдал в этом сезоне —
Если потеря Марселу досадна, но не критична, то отсутствие в центре обороны мадридцев Рамоса — большое испытание для подопечных Лопетеги. Капитан «сливочных» остался в Испании — восстанавливаться после тяжелого дерби, поэтому рассчитывать Лопетеги придется на новоиспеченного чемпиона мира Варана и Начо (либо молодого Вальехо, что вряд ли).
Француз надежен и уверен в себе, но даже если он вместе с Рамосом позволили «Севилье» (0:3) на днях за один первый тайм трижды поразить ворота Куртуа (еще
Герой Хорватии, ставший одной из основных причин второго места «шашечных» на ЧМ-2018, уже получил награды лучшему игроку российского турнира и лучшему футболисту года по версии ФИФА. Скорее всего, он же зимой станет обладателем «Золотого мяча», первым после десятилетней гегемонии Месси и Роналду. Но пока складывается впечатление, что такое количество сильных потрясений выжгло 33-летнего полузащитника изнутри — с начала сезона Модрич провел за клуб и сборную 11 матчей, и пока что отметился в них лишь двумя результативными передачами и тремя желтыми карточками.
Пожалуй, сказывается возраст, отсутствие полноценного отдыха и определенное эмоциональное выгорание. Но легче от этих объяснений мадридцам не становится — такая форма хорвата, с учетом отсутствия Иско, не обещает «Реалу» ничего хорошего в центре поля.
Все это привело к тому, что Лопетеги привез в Москву основу, сильно разбавленную ближайшим (и не очень) резервом. И если на стартовый состав,
И все же лучше момента, чтобы справиться с ослабленным «Королевским клубом» у армейцев может и не быть. К декабрьской игре в Мадриде вернутся в строй травмированные игроки, изменится ситуация в группе, — так что москвичам надо брать свое здесь и сейчас.