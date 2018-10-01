Есть шанс! С ЦСКА сыграет самый слабый «Реал» последних лет

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Мадридский «Реал» — знак качества, синоним успеха. Лучший клуб мира последних лет другим быть и не может — четыре Кубка Лиги чемпионов за минувшую пятилетку говорят сами за себя. Подобный соперник в любом состоянии будет фаворитом, но даже у «Королевского клуба» случаются непростые и смутные времена. Именно такой период наступил сейчас у «сливочных» — и армейцам необходимо этим воспользоваться.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 2.10.2018, 22:00 ЦСКА - Реал -

Королевская перестройка

Уход Зинедина Зидана, одной из главных причин трех подряд побед в ЛЧ, и переход Криштиану Роналду — символа «Реала» прошедшего десятилетия — в «Ювентус» не могли пройти для мадридцев бесследно. Сыграет или нет ставка на Хулена Лопетеги? Говорить рано, но очевидно, что в «Королевском клубе» началась тяжелая и болезненная перестройка, смена поколений, новая эпоха — называйте как хотите, сути дела это не изменит: в настоящий момент «Реал» очень уязвим. Разберем его слабые места.

Сухая атака

С одной стороны, начало сезона показало, что из тени великого португальца готовы выйти актеры вечно второго плана — Бэйл и Бензема. В начале сентября, после третьего тура ла лиги, у француза было четыре гола в чемпионате, у валлийца — три. Вроде бы ничего особенного, но фантастика заключалась в том, что в прошлом сезоне к подобным показателям Гарет приблизился в январе, а Карим и вовсе к концу февраля.

Однако прогресс застопорился — месяц спустя у Бензема все та же статистика и пять сухих матчей подряд, а Бэйл, хоть и огорчил один раз «Рому» в первом туре ЛЧ (3:0), на днях почувствовал боль в бедре, не вышел на второй тайм мадридского дерби (0:0) и в Москву не прилетел. В результате, если чем-то мадридцы и могут похвастать, то явно не атакой — в последних четырех турах примеры у них лишь два забитых мяча.

Хулен Лопетеги | Источник: Reuters

Кто-то возразит — зато «Рома» две недели назад была разгромлена на «Сантьяго Бернабеу». Все так, но двух авторов голов на «ВЭБ Арене» во вторник не будет — в «королевском» лазарете Бэйл присоединился к Иско, которому не так давно удалили аппендицит. Без полузащитника сборной Испании «Реал» сильно потерял в креативности и легкости: он — один из важнейших игроков для Лопетеги, после ухода Роналду было очевидно, что при новом тренере именно вокруг Иско будет строиться игра мадридской команды.

Еще один удар по атакующему футболу «сливочных» — травма Марселу. Один из лучших левых защитников мира заметно сдал в этом сезоне — из-за его ошибок и несвоевременного возвращения в оборону из нападения «Реал» уже не раз терял очки, — но бразилец все равно остается важным и полезным элементом командной игры. Без него в Москве сиротливо будет смотреться не только линия защиты, но и весь левый фланг, который придется затыкать либо молодым Серхио Регилоном из дубля (21 год, 0 игр за «Реал»), либо Карвахалем, для которого эта бровка не является родной.

Начо | Источник: Reuters

Слабая оборона

Если потеря Марселу досадна, но не критична, то отсутствие в центре обороны мадридцев Рамоса — большое испытание для подопечных Лопетеги. Капитан «сливочных» остался в Испании — восстанавливаться после тяжелого дерби, поэтому рассчитывать Лопетеги придется на новоиспеченного чемпиона мира Варана и Начо (либо молодого Вальехо, что вряд ли).

Француз надежен и уверен в себе, но даже если он вместе с Рамосом позволили «Севилье» (0:3) на днях за один первый тайм трижды поразить ворота Куртуа (еще два-три потенциально голевых удара бельгиец взял), то каково ему придется обороняться против армейцев, у которых 11 голов в последних пяти матчах, без своего капитана?

Спад Модрича

Герой Хорватии, ставший одной из основных причин второго места «шашечных» на ЧМ-2018, уже получил награды лучшему игроку российского турнира и лучшему футболисту года по версии ФИФА. Скорее всего, он же зимой станет обладателем «Золотого мяча», первым после десятилетней гегемонии Месси и Роналду. Но пока складывается впечатление, что такое количество сильных потрясений выжгло 33-летнего полузащитника изнутри — с начала сезона Модрич провел за клуб и сборную 11 матчей, и пока что отметился в них лишь двумя результативными передачами и тремя желтыми карточками.

Пожалуй, сказывается возраст, отсутствие полноценного отдыха и определенное эмоциональное выгорание. Но легче от этих объяснений мадридцам не становится — такая форма хорвата, с учетом отсутствия Иско, не обещает «Реалу» ничего хорошего в центре поля.

Лука Модрич | Источник: AFP 2018

Проверка молодежи

Все это привело к тому, что Лопетеги привез в Москву основу, сильно разбавленную ближайшим (и не очень) резервом. И если на стартовый состав, сколько-нибудь сравнимый с тем, что можно увидеть в чемпионате Испании, «Реал» еще наскребет, то со скамейки усиливать игру будет сплошь «сливочная» молодежь. Но это не должно ввести ЦСКА в заблуждение — ведь для молодых игроков мадридцев эта проверка тоже станет шансом доказать главному тренеру свою полезность. Их мотивация будет очень высока.