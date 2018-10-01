Мхитарян не сыграет в Лиге Европы с «Карабахом» из соображений безопасности

Источник: Reuters

Армянский футболист не будет играть в Азербайджане из соображений безопасности. Армения и Азербайджан уже много лет находятся в состоянии конфликта и не поддерживают дипломатические отношения.

Стоит отметить, что финал Лиги Европы пройдёт в столице Азербайджана Баку, поэтому у Мхитаряна могут возникнуть такие же проблемы, если «Арсенал» доберётся до решающего матча.

Матч «Карабах» — «Арсенал» состоится 4 октября и начнётся в 19.55 по московскому времени.