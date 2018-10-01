Мхитарян не сыграет в Лиге Европы с «Карабахом» из соображений безопасности
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит матч второго тура группового этапа Лиги Европы против «Карабаха», сообщает The Telegraph.
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит матч второго тура группового этапа Лиги Европы против «Карабаха», сообщает The Telegraph.
Армянский футболист не будет играть в Азербайджане из соображений безопасности. Армения и Азербайджан уже много лет находятся в состоянии конфликта и не поддерживают дипломатические отношения.
Стоит отметить, что финал Лиги Европы пройдёт в столице Азербайджана Баку, поэтому у Мхитаряна могут возникнуть такие же проблемы, если «Арсенал» доберётся до решающего матча.
Матч «Карабах» — «Арсенал» состоится 4 октября и начнётся в 19.55 по московскому времени.
В нынешнем сезоне 29-летний Мхитарян провёл за «Арсенал» семь матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.