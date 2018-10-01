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20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Мхитарян не сыграет в Лиге Европы с «Карабахом» из соображений безопасности

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян пропустит матч второго тура группового этапа Лиги Европы против «Карабаха», сообщает The Telegraph.

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Источник: Reuters

Армянский футболист не будет играть в Азербайджане из соображений безопасности. Армения и Азербайджан уже много лет находятся в состоянии конфликта и не поддерживают дипломатические отношения.

Стоит отметить, что финал Лиги Европы пройдёт в столице Азербайджана Баку, поэтому у Мхитаряна могут возникнуть такие же проблемы, если «Арсенал» доберётся до решающего матча.

Матч «Карабах» — «Арсенал» состоится 4 октября и начнётся в 19.55 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 29-летний Мхитарян провёл за «Арсенал» семь матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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