ЦСКА в Лиге чемпионов сыграет с действующим победителем турнира мадридским «Реалом»

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Это будет первый футбольный матч на арене после финала чемпионата мира. ЦСКА принял решение не проводить встречи Лиги чемпионов на домашнем стадионе, а попробовать собрать аудиторию в два раза больше. Как отметил генеральный директор армейцев Роман Бабаев, проведение матчей в «Лужниках» позволит болельщикам вновь ощутить атмосферу чемпионата мира.

С особым чувством выйдут на поле арены два футболиста «Реала» — француз Рафаэль Варан стал здесь чемпионом мира, а хорват Лука Модрич проиграл в финале, но получил награду лучшему игроку турнира. «После победы летом на мировом первенстве этот стадион всегда будет для меня особенным. Нас ждет встреча Лиги чемпионов с сильным соперником, надо быть готовыми на все сто процентов», — сказал Варан перед матчем.

По состоянию на полдень понедельника было продано более 60 тысяч пакетов билетов на домашние матчи ЦСКА в Лиге чемпионов. Вместимость «Лужников» составляет 81 тыс. зрителей.

Хороший момент для игры с «Реалом»

ЦСКА подходит к матчу в хорошей форме — беспроигрышная серия команды насчитывает восемь официальных встреч. В чемпионате армейцы идут четвертыми, а в Лиге чемпионов они отыгрались со счета 0:2 и завершили вничью гостевой матч против чешской «Виктории».

У «Реала» сезон складывается не так гладко. На прошлой неделе команда провела два матча в чемпионате и взяла всего одно очко, проиграв «Севилье» (0:3), а затем сыграв вничью в мадридском дерби с «Атлетико» (0:0). В матче первого тура Лиги чемпионов «Реал» дома разгромил итальянскую «Рому» со счетом 3:0.

Испанский клуб приехал в Москву без ряда звезд, которые определяют лицо команды. Речь идет о защитниках Марсело (травма икроножной мышцы) и Серхио Рамосе (предоставлен отдых), а также полузащитниках Иско (аппендицит) и Гарете Бэйле (повреждение приводящей мышцы бедра). «Возможно, есть доля правды в том, что именно сейчас хороший момент для игры с “Реалом”, — сказал главный тренер ЦСКА Гончаренко на предматчевой пресс-конференции. — Но те молодые футболисты, которые есть у мадридского клуба, тоже высокого уровня, ждут своего шанса, они сыграют на максимуме».

У ЦСКА хорошая серия, команда неплохо смотрелась в первом матче в Лиге чемпионов. У соперника восстановились важные игроки, в том числе [Хёрдур] Магнуссон. Понятно, чем больше моментов мы завтра создадим, тем с большей вероятностью забьем. Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги

Третья встреча ЦСКА и «Реала»

Единственное противостояние ЦСКА и «Реала» пришлось на 1/8 финала Лиги чемпионов-2011/12. В Москве была зафиксирована ничья 1:1, но в ответном матче в Мадриде «Реал» одержал убедительную победу — 4:1. При этом ЦСКА никогда не проигрывал дома клубам из Испании — три ничьи и одна победа.

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа G, 2.10.2018, 22:00 ЦСКА - Реал -

В предыдущих десяти матчах в России «Реал» выиграл всего два раза. Опыт домашних побед над самым титулованным клубом Европы имеют «Спартак» (дважды — в 1998 и 2000 годах), «Локомотив» (2001) и «Торпедо» (1992).

«Реал» — обладатель 13 Кубков чемпионов, что является рекордом турнира. В каждом из последних восьми розыгрышей мадридцы доходили как минимум до полуфинала. Это 49-й турнир для «Реала» — еще один рекорд.