Черышев может «уволить» Моуринью

Источник: AFP 2018

«Бавария» смертна в Германии. А в Европе?

Группа Е.

Бавария — Аякс

Сегодня. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена». 22.00 (Матч Футбол 2 — 21.50).

Потери: Коман, Рафинья, Толиссо (все — травм.), Горецка (под вопросом) — Банде, Велтман (оба — травм.), Вебер, Де Йонг, Зиеш, Матусива, Синкгравен (все — под вопросом).

Судья: Краловец (Чехия).

АЕК — Бенфика

Сегодня. Афины. Стадион «Спирос Луис». 22.00 (Матч Футбол 2 — 0.00).

Потери: Ливая, Элдер Лопеш (оба — дисквал.), Бойе (под вопросом) — Жардел (травм.), Кастильо, Кровинович (оба — под вопросом).

Судья: Гринфельд (Израиль).

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа E, 2.10.2018, 22:00 Бавария - Аякс -

Только три клуба в истории Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов выигрывали турнир трижды подряд. Один из них — естественно, «Реал». А два других встретятся между собой во вторник. Правда, если мадридцам удавалось добираться до вершины три сезона кряду в новой и старой истории, то «Бавария» и «Аякс» свои хет-трики оформляли в 1970-е.

Сейчас амстердамцы уже не те, но «Бавария» продолжает удерживать звание суперклуба. Хотя и к мюнхенцам есть вопросы: Нико Ковач в последнем туре бундеслиги впервые проиграл в качестве тренера «Баварии», и сразу всухую. После поражения от «Герты» и на пресс-конференции, и в смешанной зоне звучало словосочетание «подвела реализация», причем Нойер напомнил: то же самое было и в прошлом сезоне, поэтому дело не в Коваче.

«Аякс» после победы над «Витессом» Слуцкого крупно уступил ПСВ, так что и амстердамцы сейчас не в лучшей форме. Но три очка в Лиге чемпионов у них уже есть — в первом туре голландцы одолели АЕК. Греки в этом туре могут рассчитывать на домашнюю победу над «Бенфикой», ведь лиссабонцы в конце недели сыграют с «Порту», а в чемпионате Португалии столичной команде очки особо нужны — после минувшего тура «Бенфика» рухнула на третье место, а таблицу сенсационно возглавила «Брага».

И Гвардьола бывает аутсайдером

Группа F.

Хоффенхайм — Манчестер Сити

Сегодня. Зинсхайм. Стадион «Рейн-Неккар-Арена». 19.55 (Матч Футбол 2 — 19.40).

Потери: Адамс, Амири, Гайгер, Рупп, Хюбнер (все — травм.), Бичакчич, Нордвейт, Фогт (все — под вопросом) — Браво, Де Брейне, Мангала (все — травм), Агуэро, Делф, Диас, Менди (все — под вопросом).

Судья: Скомина (Словения).

Лион — Шахтер Д

Сегодня. Лион. Стадион «Люмьер». 22.00 (Матч Игра — 21.40).

Потери: Гуйри (травм.), Террье, Тете (оба — под вопросом) — Веллингтон Нем, Дентинью (оба — под вопросом).

Судья: Трейманис (Латвия).

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа F, 2.10.2018, 19:55 Хоффенхайм - Манчестер Сити -

«Манчестер Сити» в эти выходные вернулся на первое место в премьер-лиге, но в Европе у англичан пока все печально. Да, позади только один матч, но на краткосрочном групповом этапе любое поражение может оказаться фатальным. Правда, «горожанам» повезло с группой: «Лион», «Шахтер» и «Хоффенхайм» на бумаге выглядят заметно слабее «Сити», хотя французы уже доказали, что бумаге верить нельзя — именно они в первом туре победили в гостях команду Гвардьолы.

На днях к тренировкам вернулся Де Брейне, повредивший в августе связки колена. Тогда утверждалось, что бельгиец вернется в строй к середине ноября, но сейчас прогноз скорректирован. Де Брейне быстро восстанавливается, так что уже в октябре мы сможем вновь увидеть магию рыжего хавбека. А вот Менди не будет тренироваться неделю — Гвардьола наказал его таким образом, потому что француз опоздал на одно из занятий.

Впрочем, «Хоффенхайму» все равно будет сложно — «Сити» постепенно набирает ход, а немецкий новичок Лиги чемпионов на старте сезона буксует. Но есть деталь, которая «Хоффенхайму» понравится: встречу обслужит судья Дамир Скомина, при котором «Сити» проиграл четыре матча из четырех.

«Манчестер Юнайтед» снова тонет, «Юве» без Роналду

Группа H.

Манчестер Юнайтед — Валенсия

Сегодня. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». 22.00 (Матч Футбол 1 — 21.50).

Потери: Рохо (травм.) — Мина (травм.).

Судья: Винчич (Словения).

Ювентус — Янг Бойз

Сегодня. Турин. Стадион «Ювентус». 19.55 (Матч Футбол 1 — 19.40)

Потери: Дуглас Коста, Хедира (оба — травм.), Криштиану Роналду (дисквал.), Де Шильо (под вопросом) — Вютрих, Лотомба, Соу, Тейшейра (все — под вопросом).

Судья: Карасев (Россия).

Футбол Лига чемпионов 2018/2019 Группа H, 2.10.2018, 22:00 Манчестер Юнайтед - Валенсия -

Ключевые слова Жозе Моуринью на пресс-конференции после поражения «МЮ» от «Вест Хэма»: «Я предпочитаю смотреть вперед и думать о вторничной встрече. Надеюсь, что большинство игроков, или хотя бы несколько, рассуждает в том же направлении». Что значит «хотя бы несколько»? Неужели слухи о конфликте португальца с Погба, Марсьялем и другими футболистами — правда?

Зарубежные СМИ в этом уверены давно, но пока расходятся в том, как скоро покинет свой пост Моуринью. На днях телеканал BeIN Sports сообщил, что «МЮ» активизировался и начал переговоры с Зинедином Зиданом, но The Telegraph со ссылкой на источник в клубе все опроверг. Правда, тот же источник признал: руководство «МЮ» размышляет над тем, способен ли Моуринью преодолеть кризис. А кризис очевиден: «Юнайтед» скатился на десятое место и проиграл три матча в премьер-лиге — норма первого круга прошлого чемпионата.

На предматчевой тренировке и Погба, и Моуринью улыбались (но не друг другу), хотя радоваться пока нечему. В первом туре Лиги чемпионов «МЮ» победил «Янг Бойз», а во вторник Моуринью предстоит встреча с «Валенсией», которая в минувшие выходные впервые победила в этом чемпионате. Денис Черышев готов сыграть: в матче с «Ювентусом» он вышел на замену, но на «Олд Траффорд» может появиться с первых минут.

В другой встрече группы туринский суперклуб без главной звезды сыграет с «Янг Бойз». Криштиану Роналду несправедливо удалили в матче с «Валенсией», и УЕФА не стал применять серьезных санкций к португальцу — он пропустит только одну игру. Без Роналду «Юве» будет тяжелее, ведь он внезапно раскрыл талант ассистента, но швейцарцев бояться точно излишне.

Группа G.

Рома — Виктория Пл

Сегодня. Рим. Стадион «Олимпийский стадион». 22.00 (Матч Арена — 21.50)

Потери: Пасторе, Перотти (оба — травм.), Де Росси (под вопросом) — нет.

Судья: Рачковски (Польша).