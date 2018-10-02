«Астана» обошла «Интер» с «Эвертоном» в рейтинге УЕФА и установила рекорд казахстанского футбола

Согласно обновленному рейтингу клубных команд Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), «Астана» занимает 59-е место. Это самая высокая позиция, которую когда-либо занимал казахстанский клуб с момента вхождения Казахстана в УЕФА.

«Астана» опережает по рейтингу такие топ-клубы, как «Интер» (Милан, Италия), «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды),"Галатасарай (Стамбул, Турция), «Валенсия» (Испания), «Эвертон» (Ливерпуль, Англия), «Милан» (Италия), «Спартак» (Москва, Россия).

Всего за пять сезонов «Астана» продвинулась со стартового 402-го места на 59-е. Никогда прежде европейский футбол не знал такого стремительного продвижения. Рывок «Астаны» стал возможен благодаря четырем подряд выходам в групповые турниры Лиги Европы и Лиги чемпионов.

Напомним, что уже в четверг, 4 октября, четырехкратный чемпион Казахстана примет на своем поле французский «Ренн» в рамках второго тура группового раунда Лиги Европы. Начало матча на «Астана Арене» в 21:00 по местному времени.