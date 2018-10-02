Травма Бэйла оказалась не очень серьезной
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл прошел углубленное обследование по поводу травмы, полученной в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0).
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл прошел углубленное обследование по поводу травмы, полученной в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0).
Как сообщает Cadena Cope, никаких осложнений у 28-летнего валлийца не выявлено. Это простая мышечная проблема, которая не помешает ему сыграть уже в следующие выходные.
При этом сегодняшний матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА Бэйл пропустит, как и Иско, Марселу и Серхио Рамос.