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09:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Травма Бэйла оказалась не очень серьезной

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл прошел углубленное обследование по поводу травмы, полученной в матче чемпионата Испании с «Атлетико» (0:0).

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Источник: Reuters

Как сообщает Cadena Cope, никаких осложнений у 28-летнего валлийца не выявлено. Это простая мышечная проблема, которая не помешает ему сыграть уже в следующие выходные.

При этом сегодняшний матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА Бэйл пропустит, как и Иско, Марселу и Серхио Рамос.

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