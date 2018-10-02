«Реал» не забивает, и с ЦСКА это вряд ли изменится. Испанские журналисты хоронят Мадрид

Источник: Reuters

Хосе Игнасио Ортега, агентство EFE

— Серхио Рамос хочет играть всегда, — объясняет журналист. — Это человек, который не умеет отдыхать, но он должен был остаться в Испании, чтобы избежать травм. Гарет Бэйл часто получает травмы — тут без сюрпризов. Иско — аппендицит бывает у всех. Единственная травма, которую никто не ожидал, — это Марсело. Но как он играет последнее время! Защищается ужасно! В «Реале» есть и другие игроки.

— С таким «Реалом» у ЦСКА есть шансы?

— ЦСКА очень здорово играет в последнее время. Возможно, будет ничья. «Реал» не является стопроцентным фаворитом, а ЦСКА будет стараться выиграть. Все возможно.

— К чему ЦСКА должен быть готов?

— Хулен Лопетеги умеет только атаковать. Он все время играет в атаку, на победу. ЦСКА, понятно, будет ждать. Они не смогут сыграть с «Реалом» как со «Спартаком». Придется постепенно комбинационно выходить в атаку.

ЦСКА ведь тоже не тот. Нет Ахмеда Мусы, который постоянно бежит вперед. Федор Чалов и Никола Влашич не такие игроки, а Алан Дзагоев физически не может бегать больше 60 минут. А вообще у ЦСКА молодая команда. Без комплексов. Я говорил с Влашичем, он хочет выигрывать каждый день. У него такая вера в себя, такие амбиции! Завтра «Реалу» будет непросто.

Читайте также ЦСКА в Лиге чемпионов сыграет с действующим победителем турнира мадридским «Реалом»

Сантьяго Сигуэро, Marca

— «Реал» сейчас намного слабее, чем в прошлом сезоне. И дело не в том, что некоторые лидеры не приехали в Москву. Просто у «Реала» больше нет Криштиану Роналду. Нельзя сказать, что команда слаба, — квалифицированных игроков достаточно. ЦСКА точно не будет просто. «Реал» находится в хорошей форме и даст бой. Я бы дал 60% на победу «Реала» и 40% на победу ЦСКА.

— ЦСКА стоит бояться разгрома?

— Нет, крупного счета точно не будет. В последних матчах для «Реала» было большой проблемой забить. За последние три матча был реализован лишь один момент. Карим Бензема хорошо стартовал, много забивал, но последние несколько матчей испытывает серьезные проблемы. Не думаю, что в матче с ЦСКА что-то изменится.

— На что ЦСКА стоит обратить внимание?

— Самая опасная зона «Реала» — центр поля. Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич — все они выйдут завтра в старте. Надеюсь, Дани Себальос тоже сыграет. С четырьмя полузащитниками «Реал» действительно опасен. Куда опаснее, чем с тремя. ЦСКА должен обратить на это внимание.

Мануэль де Хуан, AS

— Виктор Гончаренко прав — без лидеров «Реала» ЦСКА не будет проще. Себальос далеко не лидер, но он молод и талантлив. В матче с «Атлетико» он хорошо себя показал. Игроки, находящиеся в запасе, с нетерпением ждут своего шанса сделать шаг вперед. И все же есть одна травма, которая делает «Реал» чуточку слабее, — это Гарет Бэйл. У Мадрида проблемы с атакой. Бейл забивает почти во всех своих матчах, а завтра его не будет.

— Чего ЦСКА стоит бояться?