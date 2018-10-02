Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Боруссией»

Встреча группы А состоится во вторник в Дортмунде. Всего главный тренер монегасков взял на игру 19 футболистов:

Головин, который перешел в «Монако» летом из московского ЦСКА, в августе получил травму на одной из тренировок команды. 21 сентября он дебютировал за новый клуб, выйдя на замену на 72-й минуте матча чемпионата Франции против «Нима» (1:1).