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15:22 (мск), источник: Р-Спорт

Головин попал в заявку «Монако» на матч Лиги чемпионов с «Боруссией»

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку футбольного клуба «Монако» на матч группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», сообщается на сайте французской команды.

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Источник: Reuters

Встреча группы А состоится во вторник в Дортмунде. Всего главный тренер монегасков взял на игру 19 футболистов:

вратари — Диего Бенальо, Даниел Субашич и Лоик Бадиашиле;.

защитники — Антонио Баррека, Камил Глик, Беньямин Хенрикс, Жемерсон, Андреа Раджи, Джибриль Сидибе;.

полузащитники — Жан-Эд Ахолу, Юссеф Аит-Беннассер, Насер Шадли, Головин, Кевин Ндорам, Юри Тилеманс, Софьян Диоп;.

нападающие — Радамель Фалькао, Жорди Мбоула, Самюэль Грансир.

Головин, который перешел в «Монако» летом из московского ЦСКА, в августе получил травму на одной из тренировок команды. 21 сентября он дебютировал за новый клуб, выйдя на замену на 72-й минуте матча чемпионата Франции против «Нима» (1:1).

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